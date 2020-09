Zysk operacyjny wyniósł 138,94 mln zł wobec 91,92 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 116,17 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 243,54 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. spółka miała 134,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 115,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 071,24 mln zł w porównaniu z 4 241,29 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowana marża na sprzedaży wynosi 30,5%. W I półroczu 2020 wpływ różnic kursowych na zmianę marży był znikomy, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku wyniósł -0,2 pkt proc. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 30,5% dla pierwszego półrocza 2020 oraz 29,9% dla pierwszego półrocza 2019 roku.



Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2020 roku wyniosła 470,07 mln zł i jest wyższa o 35,06 mln zł od EBITDA z analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,03x na dzień 30 czerwca 2020 roku (analogicznie 2,94x w roku 2019), podano także.



"Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku grupy w pierwszym półroczu 2020 roku była walka z konsekwencjami pandemii, w tym przede wszystkim ograniczenie sprzedaży na skutek spadku popytu rynkowego w Polsce i rynkach zagranicznych. Mimo nagłego spadku sprzedaży pod koniec pierwszego kwartału, grupa uzyskała wynik na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Na koniec okresu sprawozdawczego rynkami, których dynamika przychodów w porównaniu do ubiegłego roku była ujemna pozostawały: Polska, Litwa, Chorwacja i Włochy. Dynamika sprzedaży pozostałych krajów, w porównaniu do 6 miesięcy roku 2019, miała wartość dodatnią, co oznacza, że tendencja spadkowa obrotów z początku pandemii została odwrócona. Ponieważ przychody w Polsce stanowią największy udział w przychodach grupy, dynamika przychodów skonsolidowanych wyniosła -4%" - czytamy w raporcie.



"Zarząd grupy, po analizie zagrożeń wynikających ze spadku obrotu związanego z pandemią wirusa, bezzwłocznie podjął decyzje o zmniejszeniu kosztów operacyjnych poprzez min. wstrzymanie realizacji projektów, ograniczenie działalności marketingowej, redukcji etatów i czasu pracy. Rentowność grupy została zachowana na odpowiednim poziomie pomimo spadku zysku brutto ze sprzedaży o 1,4%" - dodano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 82,07 mln zł wobec 94,07 mln zł zysku rok wcześniej.



Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.



