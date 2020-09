Zysk operacyjny wyniósł 57,05 mln zł wobec 54,78 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 653,27 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 881,54 mln zł rok wcześniej.



"W II kwartale roku 2020 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano:



A. spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów Segmentu Agro o 172,4 mln zł (tj. o 25,3%) - głównie z tytułu niższych wolumenów i cen sprzedaży saletry amonowej, RSM, mocznika i melaminy;



B. spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów Segmentu Tworzywa o 60,5 mln zł (tj. o 54,6%) - z tytułu niższych cen i wolumenów sprzedaży kaprolaktamu" - czytamy w raporcie.



W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Segment Agro osiągnął wynik operacyjny EBIT (uwzględniający transakcje między segmentami) w wysokości 132,3 mln zł, wobec 130,6 mln zł w analogicznym okresie roku 2019; Segment Tworzywa (-)17,5 mln zł, wobec (+)0,3 mln zł; Segment Energetyka (-)8,6 mln zł, wobec (-)7,3 mln zł; Segment Pozostała Działalność (-)5,4 mln zł, wobec (-)12,1 mln zł.



W II kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości około 111,1 mln złotych (z uwzględnieniem korekt i wyłączeń konsolidacyjnych). Realizowane w II kwartale 2020 roku projekty inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności instalacji istniejących oraz dostosowania instalacji do przepisów ochrony środowiska. Prowadzono również przedsięwzięcia modernizacyjne i odtworzeniowe, mające na celu wymianę i modernizację urządzeń decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów, poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych oraz poprawie warunków pracy, podano także.



W I poł. 2020 r. spółka miała 139,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 196,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 606,98 mln zł w porównaniu z 1 950,23 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 146,26 mln zł wobec 173,19 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)