Celem emisji jest produkcja nowych gier oraz wsparcie marketingowe aktualnie realizowanych projektów.



"Dzisiaj ruszyła pierwsza runda emisji, kierowana do większych inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisów na akcje o wartości do 1 mln zł. Łącznie z wpływami z drugiej transzy, 2 mln zł posłużą nam na stworzenie trzech nowych projektów, które zasilą nasze portfolio produkcyjne. Pozostałą część kwoty przeznaczymy na dokończenie tytułów, które są już w trakcie produkcji, między innymi 'Red Frost', 'Airport Contaband', 'Gas Station Simulator' czy 'Food Truck Simulator'. Oferta publiczna jest kolejnym krokiem milowym w drodze do osiągnięcia naszego głównego celu, jakim jest dołączenie do grona spółek notowanych na rynku NewConnect" - powiedziała prezes Drago entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.



Celami emisji są:



* Finalizacja rozpoczętych już produkcji - w tym "Gas Station Simulator", "Food Truck Simulator", "Airport Contaband", ich marketing oraz porting na konsole nowej generacji: PS4, Xbox i Nintendo Switch.



* Dopracowanie i wydanie średniobudżetowej gry w klimacie post-apokaliptycznym pt. "Red Frost".



* Produkcja nowo zapowiedzianego tytułu "Winter Survival Simulator".



* Produkcja kolejnych gier, będących w fazie pre-marketingu oraz jeszcze niezapowiedzianych projektów, które są w fazie pre-produkcji.



* Rozpoczęcie prac nad sequelem do gry "Treasure Hunter Simulator".



* Utworzenie wewnętrznego działu odpowiedzialnego za zarządzanie społecznością graczy, wskazano.



"Do końca 2022 roku zamierzamy wydać zapowiadane przez nas nowe produkcje. Wcześniej jednak do części z nich udostępnimy bezpłatne prologi, które powinny przyczynić się do zwiększenia community. Jednocześnie szacujemy, że koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji nowych akcji, będą wynosiły ok. 300 tys. zł per tytuł" - dodał szef studia Drago entertainment Lucjan Mikociak.



Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.



(ISBnews)