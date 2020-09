"W ciągu 6 miesięcy zakończonych 30 lipca 2020 roku, przychody netto rosły w tempie 51,8% wobec 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku oraz wobec wzrostu r/r wynoszącego 31,1% na koniec grudnia 2019 roku. Grupa spodziewa się wzrostu przychodów netto na 31 grudnia 2020 zasadniczo na poziomie wzrostu w I poł. 2020 roku" - czytamy w prospekcie.



Spółka zaznacza, że na koniec 2021 roku oczekuje, iż wzrost przychodów netto będzie szybszy niż wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV).



"W rezultacie Grupa spodziewa się przychodów netto rocznego wzrostu w okresie 2019-2021 na poziomie średnich 30-kilku procent i celuje we wzrost przychodów netto w średnim okresie, który jest nieco wyższy niż wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV)" - czytamy dalej.



Pierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW - na 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.



(ISBnews)