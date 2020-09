"Wpływ na działalność spółki w I poł. 2020 miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. W I kwartale wynikało ono z ciepłej i wietrznej zimy, a w drugim - ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych" - czytamy w komunikacie.



Po okresie spowolnienia nastąpiła normalizacja po stronie popytu na węgiel energetyczny i powrót do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach. Niemniej jednak nastąpiły przesunięcia w harmonogramach biegu ścian oraz terminy ich zakończenia, jak również przesunięciu uległy terminy rozpoczęcia kolejnych, przewidzianych do eksploatacji w roku bieżącym, ścian. W konsekwencji we wrześniu wystąpiły łącznie czynniki ograniczające zakładane postępy ścian oraz realizowane poziomy uzysku. Największy negatywny skutek wywołało wystąpienie na jednej ze ścian przyrostu ciśnienia deformacyjnego powodującego ograniczenie funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ściany, wskazano również.



Powyższe trudności, w połączeniu z niedoborami kadrowymi, wynikającymi z rosnącej w regionie liczby zachorowań na COVID-19 i koniecznością izolowania pracowników mających kontakt osobami chorymi, ale również i tzw. drugiego kręgu powodują, że spółka aktualizuje cel produkcyjny na 2020 r., przyjmując go na poziomie ok. 7,4 mln ton.



"Wskazane powyżej trudności spółka uznaje za przejściowe, w związku z czym podtrzymuje przyjęte w ogłoszonej w dniu 9 lutego 2017 r. strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) założenia produkcyjne na kolejne lata przewidujące średnioroczną produkcję w latach 2021-2025 na poziomie ok. 9,3 mln ton i 2026-2030 na poziomie ok. 9,1 mln ton" - czytamy dalej.



W związku ze spełnieniem kryteriów uprawniających do skorzystania z tarczy antykryzysowej spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie o dofinansowanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w wysokości ok. 33,7 mln zł, podsumowano.



W I półroczu 2020 r. wydobycie węgla brutto w LW Bogdanka spadło o 25,3% r/r do 5,53 mln ton. Produkcja węgla handlowego wyniosła 3,7 mln ton, czyli o 1,13 mln ton mniej r/r. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 3,52 mln ton, tj. o 26,2% mniej r/r.



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)