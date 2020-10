Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 4,27 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 948,03 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 735,86 mln zł rok wcześniej.



"Jak widać po wynikach finansowych, Action dzięki wdrożeniu założeń planu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizuje strategię wzrostu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że rynki finansowe mimo braku formalnego zakończenia sanacji otwierają się na współpracę ze spółką, czego przykładem jest podpisana w sierpniu umowa faktoringowa. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Pokazują one, że wiemy, jak działać na wymagającym rynku w Polsce i zagranicą, by razem z naszymi partnerami osiągać zysk i budować zadowolenie klientów. Efektywność naszego biznesu potwierdza też stała obecność Action na wysokich miejscach w rankingach branżowych Computerworld TOP200 czy IT Wiz. Jest to dla nas dodatkowa, pozytywna informacja, że mimo sanacji wciąż jesteśmy w czołówce graczy tego rynku, co pozwala sądzić, że po finalnym zatwierdzeniu układu nasz biznes jeszcze bardziej się umocni" - powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 5,22 mln zł wobec 3,07 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.



(ISBnews)