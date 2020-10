"Zmiany technologiczne będą postępować i wpływać na życie wszystkich. W sektorze bankowym technologie rozwijane są bardzo szybko. Na początku lockdownu banki bardzo szybko przeorganizowały działania na pracę zdalną, otworzyły się na różne kanały komunikacji oraz przyspieszyły prace nad cyfrowymi rozwiązaniami dla wielu procesów, aby umożliwić klientom zdalne bankowanie i zapewnić ciągły dostęp do usług przy zachowaniu kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego klientów i pracowników" - powiedział ISBtech Bodnar.



"Sektor coraz bardziej koncentruje wysiłki na świadczeniu usług online i mobile oraz na wykorzystywaniu otwartej bankowości, np. w zakresie potwierdzania tożsamości klienta w nowy sposób, poprzez wykorzystywanie biometrii jako bezpiecznego sposobu interakcji z bankiem" - dodał dyrektor.



Zaznaczył, że ten trend z pewnością przyspieszy w najbliższych latach. W ramach postępującej platformizacji, banki będą także integrować na platformie inne banki i bazując na zaciąganych danych mogą np. udostępnić uproszczoną ścieżkę do otrzymania pożyczki, hipotek online itp. Chodzi o to, by klient mógł załatwić jak najwięcej swoich spraw w ramach zdalnej bankowości, zaznaczył dyrektor.



"To, co będzie zyskiwać na popularności, to z pewnością udostępnianie nowych funkcjonalności w ramach rozwiązań chmurowych i zastosowanie sztucznej inteligencji na coraz większą skalę w nowych obszarach. Przykładowo będzie to mieć miejsce w zakresie call center przy wykorzystaniu chat botów i voice botów. Dziś bez wątpienia to banki wyrastają na liderów w cyfryzacji usług online, choć można zaryzykować stwierdzenie, że to dopiero początek ich cyfrowej drogi, na której z jednej strony będą one dyktowały trendy, ale z drugiej będą adoptowały narzędzia już stosowane w innych branżach" - podsumował Bodnar.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)