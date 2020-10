"[Kwota nakładów inwestycyjnych] powinna być porównywalna do wykonania w 2019 roku, pomimo tych przejściowych problemów COVID-owych. Wiele wskazuje, że na koniec roku zbliżymy się do wielkości nakładów z poprzedniego roku" - powiedział Topolski w rozmowie z ISBnews.TV.



Wśród kierunków inwestycyjnych wskazał w szczególności odnawialne źródła energii - wiatr i fotowoltaikę - a także nakłady na sieci dystrybucyjne.



"Te poziomy nakładów, które planuje dystrybucja chcemy utrzymać na poziomie już zaplanowanym, bez ograniczania w tym zakresie. W tej chwili wydajemy ok. 2 mld zł rocznie. W tym czasie teraz tych najbliższych planów rozwoju, które mamy zatwierdzone [przez Urząd Regulacji Energetyki], to są poziomy między 2,2 a 2,5 mld zł roczne" - wskazał Topolski.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews/ ISBnews.TV)