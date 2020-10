"All In! Games informuje o zawarciu umowy wydawniczej z One More Level, której przedmiotem jest stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucja i promocja przez spółkę gry komputerowej pod roboczym tytułem 'Cyber Slash'" - czytamy w komunikacie.



W ramach zawartego porozumienia developerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry.



"Termin premiery gry zostanie podany osobnym raportem bieżącym" - czytamy także.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)