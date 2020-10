"Rzeczywiście oznacza to, że trzeba wydać ponad 70 mln zł w IV kw. Jest to pewne ryzyko, aczkolwiek na chwilę obecną uważamy, że jest to jeszcze możliwe" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.



Możliwe jednak, że część samych płatności zostanie przesunięta na kolejny rok.



"Być może będzie to więc kilka-kilkanaście milionów poniżej, ale na chwilę obecną utrzymujemy tę prognozę" - dodał dyrektor.



Zgodnie z opublikowaną w sierpniu aktualizacją prognozy szacowany na 2020 rok, poziom wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 173 mln zł i będzie niższy o 19% w porównaniu z założeniami prognozy z 5 lutego 2020 roku. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z przesunięć terminów rozpoczęcia realizacji części projektów inwestycyjnych.



Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)