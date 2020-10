Spółka miała w tym okresie 12,6 mln zł zysku brutto i 6 mln zł zysku operacyjnego, podano w komunikacie.



"Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:



1) stabilna sprzedaż serii 'Ultimate Fishing Simulator' na PC wraz z dodatkami DLC;



2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier - w okresie 3 kwartałów zostało wydanych ponad 70 gier i dodatków, głównie na platformę Nintendo Switch;



3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. 'Ultimate Fishing Simulator' oraz 'Professional Fishing';



4) wyprzedaże gier emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;



5) udane premiery gier 'House Flipper' oraz 'Cooking Simulator' na Nintendo;



6) stabilna, dobra sprzedaż 'Thief Simulator' na Nintendo;



7) wydanie 'Ultimate Fishing Simulator', 'Demolish and Build' oraz 'Car Mechanic Simulator 2015' na Xbox One;



8) zbycie części akcji w podmiotach z grupy kapitałowej emitenta, o czym to spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 61/2020" - czytamy w komunikacie.



Spółka zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2020 r.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.



(ISBnews)