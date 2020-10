"Pandemia koronawirusa, sprawiła, że zdecydowana większość ludzi stała się bardziej świadoma zarówno własnej higieny osobistej, jak i czystości w domach. Powszechnie dostępne środki dezynfekujące oparte na alkoholu czy chlorze, powodują efekty uboczne - na przykład wysuszają skórę. Chcemy zaproponować surowce, które będą podstawą formulacji szeregu produktów, a jednocześnie stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby rynkowe. Dzisiejsi konsumenci poszukują produktów o właściwościach biobójczych oraz wirusobójczych, a przy tym posiadające naturalny skład oraz łagodnie działających na skórę. Cieszymy się, że nasz projekt został bardzo wysoko oceniony - zajął jedną z czołowych pozycji na liście rankingowej. Traktujemy to jako uznanie naszej pracy w zakresie tworzenia nowych technologii" - powiedział wiceprezes Boruta Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Projekt InventionBio dotyczy przebadania wielofunkcyjnej nanoemulsji oraz ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych pod kątem ich aktywności przeciwwirusowej. Obecnie stworzono prototyp każdego z surowców, który został zwalidowany w warunkach laboratoryjnych. W celu dalszych badań, a następnie opracowania technologii ich produkcji w skali przemysłowej, niezbędny jest zakup dodatkowych urządzeń. Według szeroko dostępnych badań wiadomo, że odpowiednio nawilżona i wypielęgnowana skóra stanowi naturalną barierę dla patogennych wirusów czy bakterii. Naturalne substancje zawarte w surowcach spółki mają pozytywny wpływ na kondycję ludzkiego mikrobiomu, dzięki czemu bariera ochronna skóry jest dodatkowo wzmocniona, wyjaśniono.



Spółka zidentyfikowała również potrzebę opracowania surowców wchodzących w skład produktów myjących oraz dezynfekujących delikatne matryce sprzętów elektronicznych np. telefony, tablety, itp. Dostępne na rynku myjące produkty do matryc LCD nie posiadają właściwości biobójczych lub wirusobójczych. Dodatkowo, producenci tych urządzeń wprowadzają zakaz używania środków na bazie alkoholu do pielęgnacji. Surowce planowane do przetestowania oraz przygotowania do wdrożenia przez spółkę mają wysoki potencjał zastąpienia obecnie dostępnych, ze względu na swoje właściwości biobójcze, podano także.



InventionBio jest firmą rozwijającą nowe technologie produkcji przyjaznych dla środowiska, skutecznych i bezpiecznych surowców, w szczególności do zastosowań w kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego, a w przyszłości również w farmacji.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)