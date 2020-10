WIGtechTR jest indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech. Indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie, wyjaśniono.



W procesie obliczania indeksu uwzględnione zostaną wydarzenia korporacyjne takie jak emisja nowych akcji z prawem poboru i wypłata dywidendy. 24 listopada 2020 r. GPW Benchmark opublikuje skład indeksu, a jego publikację rozpocznie 1 grudnia tego roku, zapowiedziano.



"GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład rodziny indeksów giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP" - powiedziała wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj, cytowana w komunikacie.



Indeks WIGtechTR będzie należeć do indeksów dochodowych, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie, tak jak w przypadku innych indeksów, obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczony do 10%, a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów, podsumowano.



GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.



(ISBnews)