W latach 2020-2023 The Dust zamierza oprzeć rozwój swojej działalności na trzech filarach:



- Produkcji gier kategorii Indie Premium bazujących na adaptacji dzieł literackich (zaczynając od "I, the Inquisitor"),



- Tworzeniu i wsparciu niezależnych zespołów deweloperskich w ramach grupy kapitałowej skupiających się na produkcjach średnio budżetowych (symulatory, survivale),



- Działalności wydawniczej w ramach grupy, czytamy w komunikacie.



"Nasza dotychczasowa strategia rozwoju zakładała produkcję i wydawanie różnorodnych gier w ramach spółki The Dust. Teraz natomiast zamierzamy też wspierać niezależne, samodzielne zespoły tworzące gry o konkretnej tematyce. Pozwoli to na wyspecjalizowanie się konkretnych zespołów w jednym konkretnym gatunku, a nam zapewni pełen nadzór nad pracami produkcyjnymi gier, których będziemy wydawcą. Pozwoli nam to również skupić się nad produkcją flagowego tytułu The Dust, 'I, the Inquisitor' na podstawie znanego cyklu Jacka Piekary. Naszym celem jest wprowadzenie gry na rynek już w 2022 r." - powiedział prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.



The Dust zamierza zakończyć prace nad swoja flagową produkcją w 2022 roku. Ponadto począwszy od 2021 roku spółka planuje w ramach swojej grupy kapitałowej wyprodukować 15 gier survivalowych oraz 15 symulatorów. Produkcją survivali będzie zajmowało się studio zależne od The Dust - powołane w lipcu br. Game Island. Pierwszą grą nad którą pracuje studio jest ogłoszony 22 października br. "Deadly Desert". Zgodnie ze strategią, każdy z nowych projektów średnio budżetowych będzie współfinansowany we współpracy z inwestorami zewnętrznymi na zasadach project finance, podano także.



"Poza rozwojem portfolio wydawniczego będziemy również rozwijać nasz zespół marketingowy. Ze względu na zbliżoną tematykę skupimy się na cross-promocji oraz prawidłowym adresowaniu feedbacku od graczy. Naszym celem jest budowa społeczności wokół naszych tytułów, w związku z czym najpopularniejsze z nich będą po premierze rozwijane o patche, DLC oraz kontynuacje. W pierwszej kolejności The Dust skupi się na rozwoju zespołu marketingowego, a następnie na rozbudowie i tworzeniu kolejnych zespołów produkcyjnych" - dodał prezes.



Strategia zakłada, że w 2022 r. w grupie The Dust będzie zatrudnionych 70 osób. Spółka zamierza w tym czasie również podpisać umowy wydawnicze z globalnymi wydawcami dla projektu "I, The Inquisitor", podsumowano w materiale.



The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.



(ISBnews)