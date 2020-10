"Zarząd Sfinks Polska w nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2020 i 38/2020 informuje o złożeniu w dniu 29.10.2020 r. wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu Sfinks Polska poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z tzw. tarczy 4.0, czyli ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Spółka podała wtedy, że zawrze wymaganą ww. przepisami prawa umowę o sprawowanie nadzoru z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz złoży wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o ww. przepisy, ustalając jako dzień układowy 1 listopada 2020 r.

Na początku marca br., przed zamknięciem branży na skutek pandemii, spółka Sfinks Polska zarządzała 168 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski. Obecnie jest ich 145 pod szyldami Sphinx, Chłopskie Jadło i Lepione Pieczone, WOOK, Piwiarnia, Meta oraz Fabryka Pizzy. Część lokali nie wznowiło dotąd działalności po lockdown, a część została trwale zamknięta, zakończono w informacji z początku tego tygodnia.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.