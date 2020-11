"Podtrzymujemy naszą dotychczasową politykę finansową i nie planujemy finansowania się z giełdy" - powiedziała prezes Canal+ Polska Edyta Sadowska podczas wideokonferencji.



Canal+ Polska po przejęciu 70% udziałów w spółce Kino Świat nadal będzie aktywne na rynku przejęć.



"Patrzymy na rynek, który jest nadal mocno pofragmentowany i być może pojawią się nowe możliwości. Jeżeli będą sensowne dla nas, to zdecydowanie postaramy się je rozpatrzyć. Są trzy główne pola zainteresowań dla nas - to przede wszystkim kontent, tak jak zrobiliśmy to z Kino Światem, technologia, jako że wierzymy, iż ona jest bardzo ważną częścią, bo one będą dalej głównym driverem tego sektora, a trzecim obszarem jest dystrybucja" - dodał wiceprezes ds. finansowych Canal+ Polska Frédéric Berardi.



Jego zdaniem, rok 2020 wydaje się mocny zarówno pod względem przychodów, poziomu wyniku EBITDA, jak i marży.



"W naszej ocenie, marża nieco poprawi się w stosunku do ubiegłego roku, i nie ma jakiś szczególnych wydarzeń, których można by się spodziewać w tym roku" - dodał Berardi.



Zysk netto za okres z działalności kontynuowanej Canal+ Polska w I poł. 2020 r. wyniósł 121,05 mln zł wobec 30,79 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBIT - odpowiednio: 154,84 mln zł wobec 34,76 mln zł, przy przychodach odpowiednio: 1 195,52 mln zł wobec 1 112,14 mln zł.



Zdaniem przedstawicieli spółki, pomimo pandemii, sytuacja na rynku będzie się poprawiała w kolejnych okresach.



"Jesteśmy pozytywnie nastawieni do wskaźników makroekonomicznych i uważamy, że te wskaźniki odbudują się po COVID-19. Oczywiście, z pewnym opóźnieniem i na pewno nie wzrosną do poziomu 4% PKB, ale wierzymy, i tak pokazują badania rynkowe, że po pandemii powinniśmy oczekiwać co najmniej 2-proc. wzrostu w kolejnych latach. [...] Patrzymy jednak w dłuższej perspektywie i wierzymy, że one w dłuższym terminie wrócą do stanu, może nie sprzed, ale równie pozytywnego wzrostu gospodarczego szczególnie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej" - powiedziała Sadowska.



Spółka podała dziś, że jej pierwotna oferta publiczna, obejmująca łącznie do 21 617 600 akcji istniejących, stanowiących nie więcej niż około 49% kapitału, rozpoczyna się 3 listopada od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 9 listopada). Zapisy na akcje od inwestorów detalicznych będą przyjmowane 4-9 listopada, a od inwestorów instytucjonalnych w dniach 10-13 listopada. Cenę maksymalną ustalono na 60 zł, a zakładany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 23 listopada br.



Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej Canal+ (OTT). Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium. Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.



(ISBnews)