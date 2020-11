"Spółka ma potencjał do uruchomienia ponad 5 200 lokali, z czego 2 600 planuje rozpocząć w przyszłym roku. Projekty znajdują się w różnych lokalizacjach, największe z nich to projekt w Gdańsku na 636 lokali i Pruszkowie na 462 lokali" - powiedziała Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.



Podkreśliła, że istotnym elementem strategii spółki jest stawianie na domy w technologii prefabrykacji drewnianej, w oparciu o własną fabrykę ekologicznych prefabrykatów w Tłuszczu.



"Na osiedlu Villa Campina docelowo powstanie 175 luksusowych domów ekologicznych i energooszczędnych. Jest to wstęp do produkcji wielorodzinnych domów w technologii prefabrykowanej, szkieletowej, eko-budownictwa, dopracowanego do perfekcji przez Skandynawów, trwałego i doskonale sprawdzającego się w naszych warunkach klimatycznych" - zapowiedziała członek RN.



"W perspektywie najbliższych lat grupa przygotowuje, w oparciu o posiadany bank ziemi, 18 nowych inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych, na łączną liczbę 5.264 lokali o łącznej powierzchni 359,5 tys. m2" - czytamy w raporcie kwartalnym.



W przypadku wszystkich planowanych projektów deweloperskich i magazynowych grupa kapitałowa jest właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym gruntu lub ma podpisane umowy przedwstępne zakupu. W znacznej części planowanych projektów przeprowadziła także prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja inwestycji finansowana będzie ze środków własnych, wpływów od klientów w przypadku rachunku powierniczego otwartego oraz z kredytu bankowego, wskazano także.



Projekty przewidziane do realizacji w najbliższych latach są następujące: