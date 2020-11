"Nasze rentowność r/r rośnie, choć mamy jeszcze w realizacji ostatnie przetargi pozyskane na trudnych warunkach w l. 2016-2017. One w większości w tym roku się skończą i już nie będą miały takiego wpływu na wyniki w 2021 r. Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła nam rok do roku z 3,1% do 3,8% na koniec września. Te kontrakty, które obecnie pozyskujemy są wiele bardziej marżowe. Do tego ceny usług podwykonawczych trochę spadły, myślę, że idziemy w dobrą stronę" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.



"Czwarty kwartał jest u nas z reguły dobry. Trudno powiedzieć, na ile wpłynie na końcowy przerób, to będzie zależało w dużej mierze od 'chęci' zamawiających do fakturowania, ale jestem dobrej myśli co do poziomu przychodów. Natomiast na marże ostatni kwartał powinien wpłynąć pozytywnie" - dodał.



Ocenił, że II fala pandemii koronawirusa nie spowodowała perturbacji z realizacją zadań dzięki doświadczeniom zdobytym wiosną i restrykcyjnemu trzymaniu się wypracowanym wtedy rozwiązaniom sanitarnym.



"To co ma większy wpływ, to ograniczenia w pracy urzędów. Kontakty są utrudnione, niektóre decyzje administracyjne zapadają wolniej" - zakończył prezes.



W I-III kw. 2020 r. Grupa ZUE miała 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 610,76 mln zł w porównaniu z 748,26 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 22,94 mln zł vs. 23,18 mln zł.



Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)