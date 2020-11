"Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych kotłach węglowych, w tym piecach starej generacji. Planowane do przyłączenia budynki znajdują się w Katowicach, Chorzowie, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach" - powiedziała rzeczniczka prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie.



Podpisanie umów powinno nastąpić w latach 2021-2022, a podłączenie do sieci odpowiednio w latach 2022-2023, by zdążyć przed upływem terminów wynikających z uchwały antysmogowej.



W listopadzie i grudniu Tauron Ciepło prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców takich budynków typowanych do podłączenia do 2023 r. W pierwszym etapie pakiety informacyjne trafią bezpośrednio do 3 tys. gospodarstw domowych w centrum Katowic, na Załężu, Wełnowcu i w Bogucicach, podano także.



Lokalizacje pierwszego etapu akcji Tauron Ciepło zostały zsynchronizowane z harmonogramem kampanii #nieTruj organizowanej przez miasto Katowice. Akcja promuje działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza i efektywne wykorzystanie energii oraz informuje o możliwości dofinansowania zmiany systemu ogrzewania.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)