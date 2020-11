"Oferta publiczna spółki PCF Group S.A. będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,02 zł każda (akcje oferowane), w tym nie więcej niż 2 062 512 nowych akcji serii B spółki (akcje nowej emisji) i nie więcej niż 2 062 512 istniejących akcji serii A spółki (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki (oferujący))" - czytamy w komunikacie.



Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym, inwestorom w transzy pracowniczej oraz inwestorom instytucjonalnym. Akcje sprzedawane zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, podano.



"Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15% akcji oferowanych oraz inwestorom w transzy pracowniczej około 3% akcji oferowanych" - czytamy także.



Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych, wynosi 46 zł za akcję (cena maksymalna). Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów w transzy pracowniczej wynosi 41,4 zł za akcję (cena maksymalna w transzy pracowniczej).



Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych i transzy pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.



Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 24 listopada do 4 grudnia. Publikacja ostatecznej ceny emisyjnej zaplanowana jest na 4 grudnia.



Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 7 do 9 grudnia br., zaś ewentualne zapisy inwestorów zastępczych będą prowadzone do 10 grudnia. Do 11 grudnia nastąpi przydział akcji oferowanych.



Zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych, zakładany pierwszy dzień notowania akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ok. 6 tygodni od przydziału akcji oferowanych, podano także.



Akcje sprzedawane w ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy spółki.



"Prawa do akcji oraz akcje nowej emisji, które zostaną objęte w ofercie przez Inwestorów w transzy pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej.



Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 13,95% kapitału zakładowego spółki i będą uprawniać do 13,95% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w tym udział akcji sprzedawanych, podobnie jak udział akcji nowej emisji, wynosić będzie 6,975% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.



PCF zamierza pozyskać wpływy netto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie około 85-95 mln zł.



"Właśnie ogłosiliśmy rozpoczęcie oferty publicznej, ponieważ chcemy dołączyć do grona spółek gamingowych notowanych na GPW w Warszawie. Podejmujemy to wyzwanie z zaangażowaniem i wierzę, że inwestorzy dostrzegą potencjał, jaki ma przed sobą People Can Fly i cała branża gamingowa. Zamierzamy z oferty pozyskać do spółki od 85 do 95 mln zł, które przyspieszą realizację naszej strategii. Jednym z celów strategicznych jest rozbudowa istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Po przeprowadzeniu określonych przygotowań, planujemy również rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu 'self-publishing', tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP - już istniejące lub nowo wytworzone" - powiedział prezes i większościowy akcjonariusz PCF Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.



Spółka podała, że na finansowanie prac nad rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych grupy, lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo chce przeznaczyć 30-32 mln zł w ciągu 18-24 miesięcy.



Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych grupy we wszystkich lokalizacjach - rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz powiększenie zespołu deweloperskiego pracującego w Polsce z ponad 150 osób do około 230 osób pochłonie ok. 15-20 mln zł w horyzoncie 12-18 miesięcy.



Na opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP Grupy - już istniejącego lub wytworzenie nowego, obejmujące: rozpoczęcie pracy nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP Grupy oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów; produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji Grupy w obszarze wydawniczym PCF chce przeznaczyć 35-37 mln zł w ciągu 2-3 lat.



Z kolei dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier) będzie wymagał nakładów rzędu 5-6 mln zł w ciągu 18-24 miesięcy.



Doradcami procesu IPO spółki PCF Group są: Trigon Dom Maklerski - globalny koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak - doradca prawny, Grant Thornton - audytor oraz cc group - relacje inwestorskie i public relations IPO.



Grupa PCF osiągnęła w latach 2017-2019 średniorocznie 38% wzrostu przychodów ze sprzedaży. W roku 2019 przychody wyniosły prawie 84 mln zł wobec 70 mln zł przychodów w 2018 roku i 44 mln zł w roku 2017.



PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment".



