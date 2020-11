"Ta inwestycja to kolejny etap rozwoju firmy. Zdobywamy nowych klientów, zwiększamy produkcję, więc konieczne jest również poszerzanie bazy magazynowej, w tym przeznaczonej do przechowywania komponentów używanych w produkcji m.in. naszych profili PVC. To niezwykle istotne w kontekście zabezpieczenia ciągłości produkcji i łańcucha dostaw" - powiedział prezes Drutexu Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.



Budynek zostanie wyposażony w automatyczny system magazynowania oparty na regałach paletowych, co znacząco zoptymalizuje wykorzystanie powierzchni magazynowej, zapewniając jednocześnie niezawodność i szybkość wszystkich procesów.



Nowoczesna hala magazynowa to kolejna tegoroczna inwestycja Drutexu realizowana przez grupę kapitałową Pekabex, wskazano również.



"Bardzo się cieszymy, że możemy mieć swój wkład w rozwój firmy Drutex. Magazyn wysokiego składowania jest kolejnym zleceniem tego inwestora, po nawiązanej wcześniej współpracy w zakresie budowy nowoczesnego budynku biurowego w Bytowie" - podkreślił członek zarządu Pekabex BET Tomasz Seremet.



Drutex jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie. W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, posiada, również okna, drzwi i fasady z aluminium i drewna, jak również rolety.



