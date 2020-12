Produkowane przez Ciech półmaski filtrujące FFP2 powstają na nowo uruchomionej instalacji w zakładzie Ciech w Bydgoszczy, której pełne moce produkcyjne sięgają ok. 50 tys. sztuk dziennie. Maseczki posiadają także atest Polskiego Zakładu Higieny, poinformowano.



"Od początku pandemii naszym priorytetem było podjęcie działań zmierzających do ochrony i wsparcia naszych pracowników, partnerów, podwykonawców, a także systemu ochrony zdrowia. Staramy się elastycznie dostosowywać potencjał zakładów grupy do zmieniających się potrzeb. Efektem tego jest rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych, w zaledwie pięć miesięcy. W tym czasie zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich zakładach linię produkcyjną i - co najważniejsze - zakończyliśmy z sukcesem proces certyfikacji maseczek klasy FFP2. Warto szczególnie podkreślić, że nasze maseczki są produkowane w Polsce, na bazie krajowych surowców i komponentów. Wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami jeszcze długo, nie tylko ze względu na pandemię, ale i jakość powietrza, którym oddychamy" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.



Linia produkcyjna Ciech Pianki pozwala na produkcję maseczek w różnych konfiguracjach, zarówno pod kątem ilości warstw, jak i wykorzystywanych włóknin filtracyjnych. Pozwala to na uzyskanie maseczek o różnym stopniu filtracji, wynika także z materiału.



"Ostatnie miesiące to intensywne przygotowania do procesu produkcji. Pozyskaliśmy bardzo dobrej jakości materiały od polskich dostawców, a także przeprowadziliśmy dziesiątki testów zakończonych pozytywną certyfikacją. Produkujemy maseczki najwyższej jakości, będące realnym wsparciem w okresie pandemii i chroniące przed zanieczyszczonym powietrzem. Dzięki zaangażowaniu pracowników Ciech Pianki i wsparciu naszego właściciela, weszliśmy w zupełnie nowy segment rynkowy i mamy możliwość przyczynić się do realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach Grupy Ciech" - dodał prezes Ciech Pianki Michał Budzyński.



Nominalna wydajność linii produkcyjnej w Bydgoszczy wynosi ponad 10 mln sztuk rocznie. Produkt pakowany będzie w opakowania zbiorcze po 25 lub 50 szt. i przeznaczony jest na rodzimy rynek. Wytwarzane przez Ciech półmaski filtrujące FFP2, które niebawem trafią do regularnej sprzedaży, są wykonane z kilku warstw materiałów (w tym również o właściwościach filtracyjnych) i dopasowują się do kształtu twarzy. Powinny być stosowane do 8 godzin, a potwierdzona skuteczność ich filtracji to 94%, podkreślono.



Uruchomiona produkcja maseczek będzie działalnością dodatkową spółki Ciech Pianki - nadal jej podstawowym obszarem działania jest produkcja pianek poliuretanowych, stosowanych głównie w przemyśle meblarskim, podsumowano.



Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.



