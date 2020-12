"Obserwujemy na świecie większy popyt na miedź. Obok samego popytu, dodatkowo występują pewne blokady podażowe. Brak możliwości zwiększenia globalnego wolumenu sprzedaży wynika m.in. z trudności w realizacji projektów wydobywczych, a to wpływa na trochę lepsze parametry cenowe" - powiedział Chludziński w rozmowie z ISBnews.



Jego zdaniem, jeśli świat i gospodarka będą bardziej przewidywalne, to także wpływać będzie na wyższe ceny.



"Cena taka, jak teraz i nieco wyższa jest dla nas bardzo dobrą wiadomością" - powiedział prezes.



Odnosząc się do opublikowanych niedawno podwyższonych prognoz Goldman Sachs dotyczących cen miedzi w 2021 roku, Chludziński skomentował, że są to "bardzo optymistyczne założenia w kontekście niepewności na świecie".



Zwrócił też uwagę, że jest dużo prognoz, które przewidują wzrost cen miedzi.



W opublikowanym wcześniej raporcie analitycy Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczną prognozę cen miedzi do 9 500 USD/t z 7 500 USD/t poprzednio. Ich zdaniem, w I połowie 2022 r. cena miedzi może zbliżyć się do rekordowej wartości z 2011 r., tj. 10 170 USD/t.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)