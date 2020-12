"Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 4 mln zł, które będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A" - czytamy w komunikacie.



Emisja obejmuje do 160 tys. akcji. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsza transza przeznaczona dla większych inwestorów. Na stronie spółki oraz na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A., zostały opublikowane informacje dotyczące warunków zapisów na akcje dla wszystkich inwestorów. Odbędą się one w dniach 10-17 grudnia. Celem minimalnym emisji jest pozyskanie 2,5 mln zł, a maksymalnym 4 mln zł.



"Dzisiaj zaczynamy ofertę publiczną akcji. Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone przede wszystkim na wzrost skali biznesu fotowoltaicznego, tj. sprzedaży paneli PV i inwerterów, ekspansję zagraniczną na Węgrzech, rozwój projektów farm PV oraz nowych innowacyjnych linii biznesowych. Liczymy na zaufanie i zainteresowanie naszą ofertą, której potencjalny sukces i realizacja celów emisyjnych będą owocować wzrostem pozycji rynkowej spółki i jej wartości" - powiedział prezes Michał Sochacki, cytowany w komunikacie.



Sunday Energy osiągnął 1,69 mln zł przychodów w III kw., wobec 1,07 mln zł w II kwartale i 0,1 mln zł w okresie styczeń-marzec 2020 roku. Firma oczekuje w 2021 roku kontynuacji dotychczasowych trendów sprzedażowych.



"Generowane wzrosty przychodów to pochodna autorskiego modelu współpracy, który oferujemy naszym klientom - firmom instalatorskim. Działają one pod własnym brandem, zachowując swoją tożsamość i autonomię. Na sprzedaż wpływa także rozpiętość i jakość oferty paneli i urządzeń, pochodzących od uznanych producentów. Nie bez znaczenia są także sprzyjające warunki rynkowe, których w br. nie zaburzyła sytuacja epidemiczna. Według nas fotowoltaika dalej będzie zyskiwać na popularności, zarówno w ujęciu prosumenckim, jak i wśród podmiotów instytucjonalnych i hurtowych" - dodał prezes.



"Kolejnym krokiem Sunday Energy na rynku kapitałowym jest debiut na NewConnect w 2021 roku. Odczytujemy go jako naturalny i kolejny etap rozwoju, który pozwoli nam zwiększyć wiarygodność i rozpoznawalność spółki, jak też stworzy możliwości wyceny rynkowej obecnej wartości i przyszłości Sunday Energy. W najbliższych miesiącach chcemy skupić się na dalszej budowie skali biznesu i realizacji celów emisyjnych, przede wszystkim obejmujących core biznes tj. sprzedaż paneli i urządzeń PV, jak też nowe innowacyjne obszary" - wskazał także Sochacki.



Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.



(ISBnews)