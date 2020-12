"Klienci banku mogą korzystać z mojeID w ramach usług online oferowanych przez komercyjnych dostawców, którzy są już uczestnikami mojeID. W kolejnym etapie bank planuje udostępnienie usługi również dla sektora administracji publicznej. W tym zakresie prowadzone są prace nad przygotowaniem do integracji z Węzłem Krajowym (Login.gov.pl) oraz Profilem Zaufanym, co pozwoli klientom banku na wykorzystywanie mojeID również do uwierzytelnienia się w ramach spraw załatwianych w urzędach i systemach administracji publicznej" - czytamy w komunikacie.



mojeID umożliwia weryfikację tożsamości osoby fizycznej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, przy pomocy danych uwierzytelniających dostawcy tożsamości - banku. Potwierdzając swoją tożsamość z wykorzystaniem mojeID, można zrealizować wiele spraw i formalności, które dotychczas wymagały osobistej wizyty u dostawcy lub przesyłania dokumentów za pośrednictwem kuriera.



"To szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy wszyscy staramy się minimalizować kontakty i zachowywać dystans społeczny. Wdrażanie nowych technologii i udostępnianie naszym klientom nowoczesnych usług to część naszej strategii. mojeID to wygodne i komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie. Jesteśmy przekonani, że nasi Klienci będą z niego chętnie i często korzystać" - powiedział członek zarządu Getin Noble Bank Wojciech Tomasik, cytowany w komunikacie.



Getin Noble Bank jest kolejną instytucją, która dołączyła do grona dostawców tożsamości w ramach mojeID. Dotychczas do mojeID przystąpiły PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank oraz banki spółdzielcze zrzeszone i współpracujące z Bankiem BPS i SGB-Bankiem.



"Digitalizacja procesów, zarówno w obszarze komercyjnym, jak i publicznym wymaga stosowania zdalnej identyfikacji, podpisu elektronicznego oraz wszelkiego rodzaju narzędzi służących elektronicznemu obiegowi dokumentów. Z satysfakcją obserwujemy tak intensywny rozwój usługi mojeID, która jest już dostępna dla klientów firm z wielu różnych sektorów gospodarki" - powiedział wiceprezes KIR Wojciech Pantkowski.



KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.



(ISBnews)