"Transakcja będzie składać się z dwóch części: za 40 mln zł EI odkupi od Ailleron 26,7% akcji Software Mind, a następnie podwyższy kapitał własny spółki o 71 mln zł, co zwiększy udział funduszu do 50,2%" - czytamy w komunikacie EI.



Zawarta umowa przedwstępna wynika z negocjacji prowadzonych z kupującym na podstawie term-sheet i określa warunki inwestycji kupującego i objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym SM.



"Pozyskane przez Ailleron środki w wysokości 40 mln zł pozwolą spółce na rozwój i realizację strategii w obszarze segmentu FinTech w ramach obecnie istniejących linii produktowych jak również dzięki akwizycjom poszerzającym obecną ofertę firmy zwłaszcza w obszarze zdalnych kanałów obsługi klientów, w którym obecnie zauważalne jest wzmożone zainteresowanie rozwiązaniami spółki wpisującymi się znakomicie w trwającą transformację cyfrową" - czytamy dalej.



Celem działań podjętych przez grupę Ailleron jest dalszy rozwój części usługowej oraz produktowej jako niezależnie działających podmiotów z jasno zdefiniowanymi, indywidualnymi strategiami działania. Pod marką Ailleron będzie rozwijany obszar działalności o charakterze produktowym działający obecnie w ramach dywizji FinTech. Natomiast w Software Mind zostanie skupiona działalność o charakterze usługowym świadczona obecnie w ramach dywizji Enterprise Services. Ailleron w segmencie FinTech dostarcza m.in. systemy bankowości internetowej i mobilnej, zdalne kanały obsługi klientów z wykorzystaniem videokomunikacji oferujące najnowsze technologie i najlepsze rozwiązania wspierające sprzedaż produktów finansowych i leasingowych, podano.



"Długofalowym celem Software Mind jest osiągnięcie specjalizacji przy dużej skali działania, przez co rozumiem dostarczanie wysokospecjalistycznej wiedzy dla kilku jasno określonych branż czy technologii. Jestem przekonany, że planowane podwyższenie kapitału pozwoli spółce na szybkie pozyskanie nowych kompetencji i rynków, także poprzez przejmowanie innych graczy. Planujemy dynamicznie rozwijać Software Mind i myślę, że doświadczenie, które zdobyliśmy, inwestując w firmy, takie jak AVG Technologies, BLStream i intive, okaże się niezmiernie przydatne" - powiedział partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję Rafał Bator, cytowany w komunikacie.



"Pozyskane fundusze pozwolą Software Mind na dalszy dynamiczny rozwój na strategicznych rynkach zarówno dzięki wzrostowi organicznemu jak również poprzez akwizycje podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Celem długoterminowym jest zbudowanie wiodącej Grupy na polskim rynku software house'ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach - sektorowych i technologicznych i osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności" - czytamy także.



Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Działająca od 1990 roku firma pozyskała dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld euro. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 146 spółek z różnych sektorów i opuściły 134 spółki, osiągając łączne przychody brutto w wysokości 4,1 mld euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez EI zainwestowały 112,5 mln euro w 17 firm działających w sektorze IT.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.



(ISBnews)