All in! Games zawarł ze spółką Ekipa list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry. All In! Games ma pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu gry, podała spółka.





"Na podstawie listu intencyjnego strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji, których celem będzie uzgodnienie zasad współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku podpisaniem przez strony umowy regulującej zasady współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry (umowa wydawnicza)" - czytamy w komunikacie.



List Intencyjny nie nakłada na którąkolwiek ze stron obowiązku ponoszenia jakichkolwiek wydatków, zaznaczono.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)