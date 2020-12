"Buduje się dobry zysk netto w 2020 roku. Z punktu widzenia biznesowego najważniejsza jest dla nas skonsolidowana EBITDA skorygowana, ale z punktu widzenia dywidendy liczy się zysk netto. A pod tym względem październik i szczególnie listopad były bardzo dobre. Grudzień również jest dobry biznesowo. Jestem optymistą co do zysku netto za cały 2020 rok, co umożliwi wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.



Polityka dywidendowa Unimotu przewiduje przeznaczenie na ten cel 30% jednostkowego zysku netto spółki.



Z zysku za 2019 rok Unimot wypłacił akcjonariuszom 16,15 mln zł dywidendy, czyli 1,97 zł na akcję.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)