Funkcję autoryzowanego doradcy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu pełniło INC.



"To już pewne, że jeszcze w tym roku dołączymy do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Bardzo cieszymy się, że proces ten przebiegł sprawnie. Jest to wyjątkowy dzień dla nas i naszych inwestorów. Giełdowy debiut to kolejny krok milowy w rozwoju Detalion Games" - skomentowała prezes Detalion Games Aleksandra Cwalina, cytowana w komunikacie.



Debiut na rynku NewConnect to konsekwencja pozyskania inwestorów w kampanii crowdinvestingu. W kwietniu spółka z sukcesem przeprowadziła kampanię na platformie CrowdConnect.pl, pozyskując w ramach całej oferty publicznej 1,4 mln zł. Środki z emisji studio przeznaczyło na wydatki produkcyjno-marketingowe gry Nemezis oraz dalszy rozwój działalności, przypomniano w materiale.



Detalion Games kończy prace nad swoim flagowym projektem "Nemezis: Mysterious Journey III". Premiera, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaplanowana jest na I kwartał 2021 r.



"Trwają testy gry 'Nemezis: Mysterious Journey III', pracujemy nad doszlifowaniem szczegółów oraz wyłapaniem i wyeliminowaniem ewentualnych błędów. Premiera powinna odbyć się w planowanym terminie" - wskazała Cwalina.



"Nemezis: Mysterious Journey III" to gra przygodowo-logiczna mająca miejsce w futurystycznym świecie. Gracze wcielą się w dwójkę turystów zwiedzających egzotyczną planetę Regilus. Nad projektem czuwa Roland Pantoła, weteran branży gier oraz współzałożyciel studia Detalion odpowiadającego za takie gry, jak "Schizm" czy "Reah", podano także w materiale.



Detalion Games to spółka z Grupy PlayWay, która jest reaktywacją studia znanego m.in. z serii "Schizm" oraz gry "Sentinel: Strażnik Grobowca". Model biznesowy studia zakłada premierę co najmniej 2 tytułów rocznie.



(ISBnews)