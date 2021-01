"W tym celu zarząd podejmie działania zmierzające do ogłoszenia walnego zgromadzenia spółki, którego porządkiem obrad objęte będą uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przystąpi także do realizacji czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, którego celem będzie wykonanie uchwały wprowadzającej program managerski w spółce" - czytamy w komunikacie.



W wyniku realizacji w/w działań spółka łącznie wyemituje do 28 293 773 akcji nowej emisji, w tym z tytułu realizacji:



a) praw konwersji wynikających z umów pożyczek - spółka łącznie wyemituje do 14 796 417 akcji nowej emisji,



b) praw konwersji wynikających z obligacji - spółka łącznie wyemituje do 3 997 356 akcji nowej emisji,



c) z tytułu realizacji programu managerskiego - spółka łącznie wyemituje 9 500 000 akcji nowej emisji, podano również.



W przypadku objęcia wszystkich wyżej wskazanych akcji nowej emisji i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy - łączna liczba akcji spółki wynosiła będzie 68 773 650, a kapitał zakładowy wyniesie 129 982 198,5 zł, zaznaczono.



"Ponadto w przypadku objęcia wszystkich wyżej wskazanych akcji nowej emisji i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy:



a) zobowiązania spółki ulegną zmniejszeniu o łączną kwotę około 44 055 tys. zł, środki te pozostaną w spółce i będą przeznaczone na dalszy rozwój,



b) nie będą istniały jakiekolwiek umowy/instrumenty, z którymi związane byłyby prawa konwersji na akcje spółki,



c) liczba akcji przysługujących akcjonariuszom będącym stronami umowy Lock-Up (po zarejestrowaniu podwyższeń kapitału zakładowego zrealizowanych w wyniku emisji akcji objętych w wyniku konwersji zobowiązań, o których mowa powyżej) będzie wynosiła 60 379 670 czyli będzie stanowić 87,79% wszystkich akcji w spółce, które będą uprawniać do wykonywania z nich 87,79% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy dalej.



Zarząd podkreślił, że ostateczna liczba wyemitowanych akcji w ramach konwersji będzie zależna od uchwał walnego zgromadzenia spółki oraz od tego w jakim zakresie inwestorzy ostatecznie zrealizują przysługujące im uprawnienia.



Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)