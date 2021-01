"Z satysfakcją informujemy o wykonaniu następnego kroku, który zbliża nas do debiutu na NewConnect. Złożyliśmy dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i aktualnie czekamy na decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji spółki. Liczę na to, że wszystkie czynności odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem i jeszcze w pierwszym kwartale zadebiutujemy na małym parkiecie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Marcin Zaleński, cytowany w komunikacie.

Największym zapowiedzianym tytułem studia jest "Offroad Mechanic Simulator". Obecnie prowadzone są rozmowy ze spółką z grupy PlayWay na temat współpracy przy tym tytule. W bieżącym developingu jest jeszcze "Archer", z kolei "Yacht Mechanic Simulator" znajduje się w najbardziej zaawansowanej fazie produkcji. Pod koniec stycznia wystartuje kampania na Kickstarterze, która ma pomóc udoskonalić projekt. Premiera gry planowana jest na połowę 2021 r., podano także.

"W przygotowaniu do debiutu nie zwalniamy tempa i aktualnie pracujemy nad kilkoma dużymi projektami. Dobrze wygląda budowa wishlisty dla 'Ambulance Simulator', w której gracz będzie jeździł karetką po mieście, udzielając natychmiastowej pomocy medycznej chorym i rannym. Tytuł jest w zaawansowanej fazie produkcji, a w ciągu dwóch miesięcy pojawi się kolejny gameplay z nowymi fragmentami rozgrywki. Jesteśmy też mile zaskoczeni sporym zainteresowaniem nową preprodukcją 'Creature Lab', w której wcielamy się w genialnego, ale szalonego i zdolnego do wszystkiego naukowca" - dodał Zaleński.

W listopadzie 2020 r. spółka pozyskała z emisji akcji 1,6 mln zł. Cena emisyjna wyniosła 30 zł za sztukę i była o 50% wyższa niż przy poprzedniej ofercie. Przy tym kursie wycena spółki przekroczyła 46 mln zł. W tym samym miesiącu odbyła się premiera pierwszej autorskiej produkcji - gry 'Dieselpunk Wars'. Tytuł zadebiutował 19 listopada na platformie Steam, zbierając w większości pozytywne oceny. Po podpisaniu umowy z firmą HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. - 'Dieselpunk Wars' trafił też do sprzedaży w Chinach. W planach jest także przygotowanie do tego tytułu trybu multiplayer, podsumowano w materiale.

Produkcją gier wideo Image Power zajął się w 2019 r. Spółka skupia się na symulatorach. Jest częścią grupy PlayWay.

(ISBnews)