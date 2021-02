"Poniedziałkowa sesja na europejskich parkietach była pozytywna dla inwestorów. Dobrą sesję miały zarówno niemiecki DAX, jak i polski WIG20. Dzisiejsze zachowanie DAX-a i WIG20 sugeruje, że obserwowana od kilku tygodni faza spadków tych indeksów ma się ku końcowi. Widać, że rynek powoli się podnosi po okresie słabości" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Jestem optymistycznie nastawiony do kolejnych tygodni na GPW. Dla WIG20 teraz najważniejszym wsparciem jest rejon 1.880-1.850 pkt. Dopóki indeks jest powyżej tych poziomów, to ciągle można liczyć na dalsze zwyżki. Z kolei oporem dla WIG20 są okolice 2.050-2.095 pkt." - dodał.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 1,01 proc. do 1.967,72 pkt., WIG zwyżkował 0,85 proc. do 57.465,45 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,53 proc. do 4.123,59 pkt., a sWIG80 zyskał 0,13 proc. do 16.918,01 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.276 mln zł, z czego 1.080 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (ok. 308 mln zł) oraz KGHM-u (165 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskał ok. 1,2 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,6 proc.

Reklama

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor górniczy - w górę o 3,97 proc., a także branża energetyczna, zwyżkująca 2,33 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-telekomunikacja (w dół 1,22 proc.).

Liderem poniedziałkowych wzrostów była Jastrzębska Spółka Węglowa - kurs zwyżkował 9,71 proc. do 34,9 zł. Jak wskazał w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora, poniedziałkowa mocna zwyżka JSW to efekt wzrostu cen węgla koksującego oraz rekordowych cen stali.

Inna spółka surowcowa KGHM zyskała 3,61 proc. do 195,2 zł. Zdaniem analityków akcje spółki są wspierane m.in. przez poniedziałkowy mocny wzrost notowań srebra.

Notowania srebra przekroczyły poziom 30 USD za uncję - metal zajął centralne miejsce w portfelach inwestorów detalicznych, którzy poszukują w spekulacyjnych transakcjach nowych celów. Na forum WallStreetBets Reddit w jednym z postów w zeszłym tygodniu napisano, że srebro jest "THE BIGGEST SHORT IN THE WORLD".

Nad kreską znalazły się wszystkie banki, najmocniej w górę poszły notowania Santander Bank Polska, który zyskał 5,79 proc. do 191,9 zł.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Posiedzenie Izby Cywilnej w tej sprawie wyznaczono na 25 marca.

W czołówce poniedziałkowych wzrostów były także: Lotos (wzrósł 4,3 proc. do 40,25 zł) i PGE (zyskał 3,76 proc. do 6,79 zł).

3,63 proc. do 85,7 zł zyskały akcje CCC. Wraz z początkiem lutego nastąpiło otwarcie galerii handlowych, co zdaniem analityków jest pozytywne m.in. dla spółek obuwniczych.

Pod kreską sesję zakończyły cztery spółki, najmocniej straciły: Allegro (w dół 2,04 proc. do 72 zł) i Cyfrowy Polsat (strata 1,31 proc. do 30,14 zł).

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 6,32 proc., w górę poszła Amica.

Mocno podrożały także akcje producentów gier komputerowych: PlayWay (zwyżka 3,78 proc.), Ten Square Games (3,41 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkował LiveChat - w dół 3,39 proc. oraz Cormay, który stracił 2,2 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: Lentex - w górę o 5 proc. i ATM Grupa - wzrost o 4,29 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 3,65 proc., poszły akcje Krynicy Vitamin.