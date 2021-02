"Osiedle Stacja Grochów, położone pomiędzy ulicami Przeworską i Siennicką, to wieloetapowa inwestycja mieszkaniowa tworzona w duchu skandynawskiego designu. Do oferty wprowadzono ostatnie 2 budynki, w których dostępne są mieszkania od 1- do 4-pokojowych o metrażach od 26 do 86 m2" - czytamy w komunikacie.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2020 r. sprzedał 3 756 lokali - najwięcej spośród deweloperów w Polsce.

(ISBnews)