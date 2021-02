"Zamknięcie finansowania dłużnego to kolejny ważny, zakończony sukcesem, etap realizacji projektu 'Polimery Police'. Spełnienie warunków zawieszających jest również potwierdzeniem systematycznego postępu prac na placu budowy, a także skuteczności i determinacji wszystkich zaangażowanych stron - spółek grupy kapitałowej Grupa Azoty, konsorcjum instytucji finansujących oraz doradców" - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Warunki zawieszające oraz formy ich realizacji zostały określone w umowie kredytów zawartej w dniu 31 maja 2020 roku z konsorcjum instytucji finansowych, do którego należą: Bank Pekao, PKO BP, BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.

Spółce zostało przyznane finansowanie w formie długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln euro oraz 537,7 mln USD. Dodatkowo spółka otrzymała kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej (na kwoty odpowiednio 150 mln zł i 180 mln USD), podano także.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)