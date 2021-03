"Nowy miesiąc na światowych rynkach, w tym także na GPW, rozpoczął się w bardzo dobrych nastrojach. Dla warszawskiego parkietu jest to szczególnie istotne, gdyż została zatrzymana fala spadkowa, z którą mieliśmy do czynienia od połowy ubiegłego miesiąca. Jeżeli pozytywne nastroje w najbliższych dniach zostaną utrzymane, możliwy będzie ruch w kierunku najbliższych lokalnych oporów, znajdujących się w przypadku WIG20 na 2.020 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"Wzrostem o ponad 4 proc. wyróżniły się banki, dla których próżno szukać informacji o poprawie sytuacji w sektorze. Spory udział we wzrostach miał Alior Bank, który zyskał ponad 15 proc. Bank kontynuował wzrosty po wynikach finansowych za IV kw. oraz zapowiadanym przez zarząd zysku w 2021 roku, przy czym ruch ten może być także związany z zamykaniem krótkich pozycji" - dodał.

Od otwarcia poniedziałkowych notowań najmocniejszy w WIG20 pozostawał Alior Bank. Jego notowania systematycznie rosły, a na koniec dnia kurs wzrósł 15,3 proc. do 25,12 zł i znalazł się najwyżej od roku. Notowania Alior Banku zwyżkowały czwartą sesję z rzędu.

Indeks sektora bankowego wzrósł o 4,1 proc. do 5.440 pkt. i jest najwyżej od 6 marca 2020 r.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 2,22 proc. do 1.949,57 pkt., WIG zwyżkował 1,83 proc. do 58.012,31 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,74 proc. do 4.339,25 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,69 proc. do 17.825,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,3 mld zł, z czego 1.039 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (253 mln zł) oraz KGHM-u (102 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, niemiecki DAX rósł o 1,7 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał 2,2 proc.

Pod kreską znalazły się 4 z 15 indeksów sektorowych na GPW, w tym najmocniej zniżkowało budownictwo - o 2,1 proc. Wzrostom przewodziły banki - w górę o 4,1 proc. i leki - o 4,2 proc.

Poza Aliorem w WIG20 mocno rosły także pozostałe spółki finansowe: Pekao - o 5,7 proc., PZU - o 4 proc., PKO BP - o 3,6 proc., Santander - o 2,7 proc.

Po około 3 proc. zwyżkowały kursy CCC i KGHM-u.

"Na przeciwległym biegunie przez większą część dnia znajdował się CD Projekt, który zniżkował po piątkowej informacji o przesunięciu dat publikacji raportów finansowych, w związku z niedawnym atakiem hakerskim. Ostatecznie kurs zakończył sesję na plusie" - powiedział Artur Wizner.

Choć przez większą część dnia CD Projekt zniżkował najmocniej w indeksie, na koniec dnia zdołał z nadwyżką odrobić straty – wzrósł o 1,6 proc. do 240 zł.

Trzecią sesję z rzędu zniżkował kurs Allegro, tym razem o 2 proc., pogłębiając historyczne minimum do 63,07 zł.

"Kurs Allegro, po niewielkim wyhamowaniu na poziomie listopadowych minimów, kontynuuje rozpoczęty w grudniu ruch spadkowy" - ocenił Wizner.

Mocniej traciło tylko JSW – kurs spadł o 2,2 proc. do 34,5 zł.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami po kilkanaście procent wyróżniły się Mabion i Polimex Mostostal - w górę po 13 proc. i Trakcja - o 12 proc.

Między 7 a 9 proc. rosły także Play Way, Cormay, Medicalgorithmics, BOŚ i MLP Group.

Data Walk i mBank zwyżkowały po blisko 6 proc.

Najmocniej zniżkowały Harper Gygienics - o 13 proc., PCC Rokita - o 9 proc. i Budimex - o 7 proc.

"Uwagę zwróciła w poniedziałek Elektrobudowa, której kurs wzrósł o blisko 50 proc., po pozytywnym dla spółki wyroku w postępowaniu arbitrażowym. Inwestorzy dostrzegają nadzieję w uratowanie dużej spółki, która miała wkład w powstanie niemal wszystkich elektrowni w Polsce" - powiedział Wizner.

W pierwszej części dnia kurs Elektrobudowy wzrósł o blisko 50 proc. i od godz. 12 do końca dnia pozostawał w fazie równoważenia. Notowania zamknęły się na poziomie 3,5 zł, co oznacza wzrost o 400 proc. od początku roku.

Spółka podała w piątek wieczorem, że ma otrzymać od PKN Orlen łącznie 14,6 mln zł i 1,38 mln euro tytułem podatku VAT oraz faktur niezapłaconych i niepotrąconych przez Orlen. Takie częściowe wyroki zapadły w postępowaniu arbitrażowym.