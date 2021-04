Zysk operacyjny wyniósł 80,26 mln zł wobec 119,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 815,18 mln zł w 2020 r. wobec 2 056,06 mln zł rok wcześniej.

"Jak wiele firm w 2020 roku mierzyliśmy się z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa, która czasowo wpłynęła na spadek popytu w naszej branży. Pomimo tego wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy bezpieczną sytuację finansową oraz silną pozycję gotówkową. Przystosowaliśmy organizację do działania w wysokim reżimie sanitarnym i dopasowaliśmy strukturę kosztów do nowej rzeczywistości. Dalej rozwijamy naszą ofertę produktową i wprowadzamy nowości - jak np. oponę Dębica Navigator 3 - oraz kontynuujemy rozwój produkcji opon na pierwsze wyposażenie" - powiedział prezes Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)