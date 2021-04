"Wyniki I kw. będą istotnie wyższe niż w poprzednim kwartale. Mamy kilka elementów, które powodują, że nasze perspektywy na ten rok są wyjątkowo dobre. Mamy naszą dywizję publishingową, która osiągnęła już pierwszy sukces. Mamy utalentowanych deweloperów wewnętrznych, którzy cały czas dostarczają nam nowe tytuły, nowe pomysły na gry. Mamy też bardzo mocny zespół business intelligence i światowej klasy narzędzia, jeżeli chodzi o analitykę danych i wreszcie mamy środki, które pozwalają na to, żeby się rozwijać. Zakładamy, i mamy do tego podstawy, że rok 2021 będzie znacznie lepszy niż rok poprzedni" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Marek Pertkiewicz podczas wideokonferencji.

Spółka planuje w najbliższym czasie kolejne debiuty gier w tym typu hyper-casual.

"Z najbliższych debiutów, to w kwietniu planujemy jeszcze premierę 'Idle Inventor Factory' - jest to gra zrobiona wewnętrznie przez BoomBita. Globalna premiera planowana jest w okolicy 29 kwietnia. Jeżeli chodzi o gry hyper-casual, to najprawdopodobniej pojawi się nowa gra ze spółki TapNice 'Make It Fly'. Nie wiem, czy jest dostępna w Polsce, ale w najbliższym tygodniu będzie dostępna i liczymy na duży sukces tej gry" - powiedział prezes Marcin Olejarz.

Wiceprezes Hannibal Soares zwrócił uwagę, że niedawny debiut gry "Hunt Royal" miał miejsce w ponad 140 krajach w App Store i w ponad 170 krajach w Google Play i ma bardzo dobre parametry m.in. monetyzacji, co będzie pozytywnie wpływać na wyniki spółki począwszy od II kw. tego roku.

Prezes podkreśli również, że spółka jest gotowa na premierę nowego systemu operacyjnego Apple'a iOS 14.

"Jeżeli chodzi o iOS 14, to czujemy się przygotowani. My przez ostatnich kilka miesięcy testowaliśmy różne rozwiązania. Ja to oceniam jako nowe rozdanie. Jeżeli będziemy sprawni, to możemy nawet zyskać, a nie stracić. Naszym plusem jest to, że nasze gry są targetowane do wszystkich" - dodał prezes.

BoomBit nadal rozważa realizację wspólnego projektu z ATM Grupą. "Projekt ten nadal jest rozważany, ale nie ma dużego postępu prac. Jeżeli będą jakieś szczegóły, to oczywiście natychmiast je podamy" - powiedział Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)