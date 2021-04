"Środki z emisji spółka przeznaczy m.in. na produkcję nowej partii oferowanych produktów oraz rozwój sieci franczyzowej i ekspansję na rynki zagraniczne. Planowany start kampanii to II kwartał 2021 roku. Netsu zamierza zadebiutować na NewConnect do 12 miesięcy, czyli najpóźniej w maju 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Netsu prowadzi sprzedaż poprzez hurtownie, spółki z branży PV, własny kanał e-commerce, rozwija również sieć franczyzową. Spółka zakłada, że w tym roku osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 17 mln zł, z czego 12 mln zł ze sprzedaży hurtowej, a 5 mln zł z detalu. To pozwoli wypracować zysk netto na poziomie 3,6 mln zł. W 2022 roku przychody wzrosną do 32 mln zł (20 mln zł ze sprzedaży hurtowej i 12 mln zł z detalicznej), co przełoży się na zysk netto w wysokości 8 mln zł, wymieniono także.

"Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań Berg Holding. Netsu to producent i dystrybutor ekologicznych i wydajnych pomp ciepła, które stanowią alternatywę względem emisyjnych źródeł ciepła. Producent daje także długą, 7-letnią gwarancję. Spółka rozwiązania kieruje zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i korporacyjnych" - czytamy dalej.

Oferta Netsu obejmuje urządzenia, czyli jednostki wewnętrzne i zewnętrzne oraz inne niezbędne podzespoły, których wspólna praca gwarantuje dużo niższe rachunki za ogrzewanie, komfort użytkowania oraz bezpieczną przyszłość dla pokoleń. Spółka gwarantuje kompleksową obsługę - od konsultacji do montażu, to wszystko w ramach jednej marki i jednej dostawy, podano także.

"Mamy ambitne plany rozwoju, nasze założenia zakładają skokowy wzrost sprzedaży oraz wysoką rentowność. Planujemy rozszerzenie kanałów sprzedaży i coraz większą dostępność naszej oferty. Pracujemy nad tym, by nasze pompy ciepła były sprzedawane nie tylko w całej Polsce, ale również na terenie wybranych państw europejskich. W tym celu mają nam pomóc środki z crowdfundingu. Inwestorzy z pewnością docenią to, że do roku Netsu będzie spółką notowaną na NewConnect" - dodał dyrektor zarządzający Netsu Paweł Kaproń, cytowany w komunikacie.

W trakcie budowania jest sieć dystrybucji w specjalistycznych hurtowniach i punktach sprzedaży urządzeń grzewczych. Spółka ma dwa duże magazyny jeden na północy kraju w Gdyni, a drugi na południ w Rudzie Śląskiej. W kwietniu br. roku spółka uruchomiła sieć franczyzową oferując model biznesowy w obszarze sprzedaży pomp ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W celu realizacji projektu sieci franczyzowej zawiązana została spółka Netsu Dystrybucja , w której Netsu SA objęła 100% udziałów, podano także.

"Plany rozwoju sieci franczyzowej obejmują otwarcie na terenie Polski 50 nowych punktów dystrybucji do końca 2021 roku oraz 120 nowych punktów dystrybucji w 2022 roku. Docelowo spółka planuje otworzyć ok. 300 punktów dystrybucji co skutecznie pokryje obszar kraju i zbuduje sieć sprzedaży. Ponadto w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne w tym głównie na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji w modelu master franczyzy. Co ciekawe, spółka w kwietniu podpisała pilotażową umowę dystrybucyjną na Litwie, która już zaczęła sprzedaż urządzeń" - czytamy dalej.

"Niebawem ruszymy z drugą kampanią dla kolejnej spółki z Grupy Berg Holding. To dla nas duży wyraz uznania, że będziemy prowadzić następną emisję z naszym dotychczasowym partnerem. Będzie to również druga kampania z branży OZE, która urasta na jedną z wiodących w całym sektorze crowdinvestingu udziałowego. Wierzymy, że oferta Netsu spotka się z tak dużym zainteresowaniem jak miało to miejsce z Farmami Fotowoltaiki, gdzie spółka pozyskała blisko 1000 inwestorów" - powiedział dyrektor operacyjny w Crowdway Marcel Rowiński.

(ISBnews)