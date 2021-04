"Dobra sytuacja finansowa i wolne środki w postaci około 20 mln zł gotówki na koncie pozwalają nam na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy, a z drugiej zapewniają pełną swobodę finansową w firmie i realizację przyjętej strategii rozwoju. Rekomendujemy zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 2 zł na jedną akcję. W naszej ocenie wzmocnienie pozycji spółki na rynku Nintendo Switch i innych konsol, a także na platformie Steam w kontekście zaplanowanych na bieżący rok premier powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach" - powiedział prezes Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Zarząd zaznaczył, że chcąc realizować wzrost przychodów, a co z tym związane - zwiększać liczbę wydawanych tytułów (przy założeniu wydawania kilku większych gier rocznie), wymagane jest większe zaangażowanie kapitałowe w nowe produkcje, stąd też propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 2 zł na jednej walor (tj. ok 63% zysku netto). W ocenie zarządu, z jednej strony pozwoli to na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy, a z drugiej zapewni pełną swobodę finansową dla spółki i realizację jej strategii, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach.

Zarząd spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 10 czerwca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy 21 czerwca 2021 r., wskazano również.

Ultimate Games zaktualizował też politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na wypłaty dla akcjonariuszy od 30% do 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku, a po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier, podano także.

Polityka dywidendowa spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

"Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- osiągnięty przez spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto, w tym w szczególności poziom zysku z działalności operacyjnej;

- potrzeby inwestycyjne - w tym głównie inwestycje w tworzenie nowych zespołów, czy to w postaci zespołów własnych (wewnętrznych) czy też tworzenia spółek celowych, bądź też akwizycji istniejących już podmiotów" - czytamy w komunikacie.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

