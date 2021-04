Zysk operacyjny wyniósł 50,35 mln USD wobec 15,22 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowany wynik EBITDA sięgnął 71,84 mln zł wobec 39,28 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,39 mln USD w 2020 r. wobec 169,6 mln USD rok wcześniej.

"Przychody związane ze sprzedażą kukurydzy zmniejszyły się o 13% do 103,7 mln USD w bieżącym okresie z 118,8 mln USD w poprzednim okresie ze względu na zmniejszenie wolumenu w 2020 r. Zwiększenie powierzchni zasiewów pszenicy w 2020 roku spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży pszenicy o 66% - z 13,5 mln USD w roku 2012 do 22,4 mln USD w roku 2020. Przychody związane ze sprzedażą słonecznika wzrosły o 38% do 31,5 mln USD w bieżącym okresie z 22,8 mln USD w poprzednim okresie, głównie ze względu na wzrost cen w 2020 r." - czytamy w raporcie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)