Zarząd Sunex wprowadził do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Zamiarem jest, aby emisja nastąpiła w drodze oferty publicznej, skierowanej do szerokiego grona potencjalnych inwestorów, na podstawie memorandum informacyjnego - maksymalna wartość oferty może wynieść 2,5 mln euro, podała spółka.

"Mamy dużą liczbę zamówień, chcemy się dalej dynamicznie rozwijać. Branża odnawialnych źródeł energii jest bardzo perspektywiczna. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, przy wsparciu rządowych programów pomocowych, powoduje dynamiczny wzrost popytu na systemy bazujące na OZE. Realizacja projektów obejmujących zwiększenie mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych technologii m.in. w zakresie automatyzacji produkcji, pozwoli wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną i wykorzystać rynkową koniunkturę. Celem przeprowadzenia oferty akcji jest również zwiększenie płynności akcji oraz otwarcie spółki na nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych" - powiedział prezes Romuald Kalyciok, cytowany w komunikacie. Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania, które umożliwi przyspieszenie realizacji strategicznych planów spółki w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii. Na potrzeby finansowania rozwoju i uruchamiania innowacyjnych technologii Sunex ubiega się o dofinansowanie ze środków programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, dodano. Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m. in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 r. Wcześniej, akcje spółki były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. (ISBnews)