"Jeżeli chodzi o dokładnie terminy przejęć, to ich nie możemy, oczywiście, podać. Możemy jedynie powiedzieć, że cały czas toczą się działania dotyczące przejęć i to we wszystkich obszarach CPaaS-owych i hostingowym, a także w obszarze spółek SaaS-owych. Ten 'pipeline' jest naprawdę szeroki, a analizujemy nieustannie bardzo dużo spółek i prowadzimy sporo rozmów. Myślę, że w najbliższym czasie takie komunikaty rynkowi będziemy mogli przedstawić" - powiedział Dwernicki podczas wideokonferencji.

Dwernicki nie wykluczył także upublicznienia kolejnej spółki z grupy.

"Mamy nadzieję, że w perspektywie kolejnych lat wśród spółek, które posiadamy jakaś kolejna spółka może się pojawić na GPW. W tej chwili chcemy się skupić m.in. na wykorzystaniu na akwizycje środków, które Vercom posiada z IPO. W najbliższych miesiącach czy kwartałach raczej takiego nowego upublicznienia nie planujemy" - dodał Dwernicki.

Vercom - tworzący globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS) - zadebiutował na rynku głównym GPW w maju br.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)