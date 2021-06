Reklama

"Podstawowa EBITDA grupy wzrosła o 16,8% […] na skutek dalszej ekspansji sklepów, wzrostu marży brutto wynikającej z poprawy w obszarze zaopatrzenia oraz krótkoterminowej korzyści wynikającej z poprawy asortymentu, a także ścisłej kontroli kosztów operacyjnych w sytuacji wsparcia finansowego ze strony brytyjskiego rządu" - czytamy w komunikacie.

Podstawowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 112,05 mln euro wobec 76,1 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 995,06 mln euro w I poł. r.obr. 2020/2021 wobec 1 911,76 mln euro rok wcześniej. Dynamika przychodów ogółem wyniosła w ujęciu raportowanym 4,4% r/r, zaś przy stałym kursie walutowym sięgnęła 9% r/r.

"Pozytywne wyniki handlowe pomimo trudnego otoczenia handlowego związanego z pandemią COVID-19:

* Wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 9%, przy założeniu stałego kursu walutowego, wynikający w dużej mierze z otwierania kolejnych sklepów wszystkich marek detalicznych i we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność.

* Wzrost przychodów sklepów prowadzących sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) o 5%, analogiczny do wyniku w trzech ostatnich latach poprzedzających pandemię COVID-19.

* Spadek przychodów LFL o 2,1%, co wynika z utraty ok. 15% tygodni handlowych wskutek zamknięć sklepów w całej Grupie w związku z pandemią" - czytamy dalej.

Liczba sklepów wzrosła o 225 w ujęciu netto w okresie półrocznym oraz o 402 w porównaniu z końcem marca 2020, co daje wzrost o 14,1% r/r, podano także. Liczba sklepów ogółem wynosiła na koniec I poł. r.obr. 3 246.

W pierwszym półroczu otwarto 129 nowych sklepów Pepco netto, co obejmuje 25 sklepów w strategicznych lokalizacjach w Europie Zachodniej (Włochy - 20) oraz poza UE (Serbia - 5). Przez pół roku powstało też 27 nowych sklepów Dealz; etap rozbudowy sieci sklepów kontynuowany jest w Hiszpanii i Polsce. Nastąpił także wzrost skali działalności sieci Poundland w efekcie przejęcia ok. 80 sklepów Fultons Frozen Foods jako element wzmocnienia grupy i powiększenia skali obsługi produktów mrożonych, wymieniono w materiale.

W tym okresie - jak podkreśla spółka - nastąpiło rozpoczęcie działalności Pepco na rynku hiszpańskim, co jest drugim rynkiem tej marki w Europie Zachodniej.

Grupa zaraportowała także 326 ukończonych modernizacji sklepów, których celem jest zwiększenie sprzedaży i ulepszenie oferty dla klientów, co obejmuje: 276 modernizacji sklepów Pepco oraz 50 modernizacji sklepów Poundland, w tym wprowadzenie mrożonek.

Wszystkie sklepy prowadzą obecnie sprzedać, choć nadal istnieją pewne ograniczenia, które ograniczają liczbę klientów, podkreślono.

"W najbliższym okresie spodziewamy się, że otoczenie, w którym działamy, pozostanie zmienne i wymagające, ale sądzimy, że zachowania konsumentów powrócą do normalności, wraz z tym jak ograniczenia związane z COVID-19, które mają wpływ na klientów, będą z czasem znoszone. Jednakże nasze wyniki dowodzą, że mamy świetną ofertę dla klientów, jasną i długoterminową strategię rozwoju, dzięki której uruchamiamy sklepy na istniejących i na nowych, ekscytujących rynkach, a także szereg kluczowych inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży i marży. Dzięki temu możemy mieć pewność co do perspektyw dalszego rentownego wzrostu w drugiej połowie roku obrotowego oraz w dalszej przyszłości" - skomentował dyrektor generalny (CEO) Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)