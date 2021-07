Reklama

"Instalacje fotowoltaiczne szturmem wchodzą na dachy polskich domów. Tauron Nowe Technologie rozpoczął budowę systemów PV na budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 'Górnik' w Jaworznie. To pierwsza część trzyetapowej inwestycji, dzięki której na blokach pojawią się panele o łącznej mocy 509 kWp. Każdego roku wyprodukują one około 517 tys. kWh ekologicznej energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

Zastosowane w Jaworznie panele wykonane są z ogniw monokrystalicznych - to obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie produkty PV, których sprawność sięga niemal 21%. Zastosowanie kosztowniejszej technologii ma uzasadnienie praktyczne - przy podobnej wielkości paneli mono- i polikrystalicznych wybór tych pierwszych pozwoli wykonawcy umieścić na dachach spółdzielczych budynków instalacje o wyższej mocy od 30 do 50 kWp, podano także.

Inteligentny system sterowania instalacją, która powstaje na budynkach w Jaworznie pozwoli na kompleksowe zarządzanie produkcją energii elektrycznej. W ubiegłym roku Tauron przyłączył aż 97,7 tys. mikroelektrowni słonecznych, o łącznej mocy 658 MW. W pierwszym półroczu 2021 Tauron było to już 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW. W sumie spółka przyłączyła już ponad 145 tys. takich instalacji do swojej sieci dystrybucyjnej, przypomniano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)