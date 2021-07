Reklama

"W ramach ww. etapów inwestycji Sol Marina planowana jest budowa 31 budynków apartamentowych, w których znajdować się będzie 267 apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m2 oraz 293 miejsc parkingowych i 129 miejsc cumowniczych. Szacowana wartość przychodów uzyskanych z realizacji ww. etapów inwestycji wynosić będzie ok. 26% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za rok 2020. Realizacja II etapu oraz III etapu inwestycji zostanie zakończona odpowiednio w II kwartale 2023 roku oraz II kwartale 2024 roku. Pierwsze lokale zostaną oddane do użytku w II kwartale 2023 roku oraz w II kwartale 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca Dekpol informował, że zakończył budowę I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku, który obejmuje 77 apartamentów.

Kompleks Sol Marina jest zlokalizowany 500 metrów od Wyspy Sobieszewskiej, nad brzegiem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku. Inwestycja jest oddalona o 14 kilometrów od centrum Gdańska.Generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol Budownictwo.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)