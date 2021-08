Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,41 proc., do 35.208,51 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,17 proc., do 4.436,52 pkt.

Nasdaq Composite spadł 0,40 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.835,76 pkt.

"Chociaż niepewność co do polityki pieniężnej banków może wywołać mocne ataki zmienności na rynkach, to uważamy, że ruch Fed w kierunku taperingu raczej nie spowoduje odwrócenia trendu zwyżkowego" - wskazywał w raporcie Mark Haefele, dyrektor inwestycyjny ds. globalnego zarządzania aktywami w UBS Group.

„S&P 500 notuje niewielkie ruchy, ale tendencja tutaj przesunęła się w kierunku spółek cyklicznych i małych, może nawet w pewnym stopniu w kierunku rynków międzynarodowych, tych bardziej wrażliwych na gospodarkę, a oddala się od wzrostowych akcji, które od jakiegoś czasu przewodzą tutaj” – powiedział James Paulsen, główny strateg inwestycyjny w The Leuthold Group.

"Otoczenie dla aktywów ryzykownych pozostaje pozytywne - warunki finansowe są łagodne, napływy funduszy zdrowe, wskaźniki oszczędzania wysokie, a polityka wspierająca" - dodał Dan Loeb, zarządzający funduszami hedgingowymi w Third Point.

Wydarzeniem dnia była w piątek publikacja najnowszych danych z rynku pracy, które pokazały siłę odradzającej się amerykańskiej gospodarki.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 943 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 870 tys. i wobec wzrostu o 938 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +850 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 5,4 proc., oczekiwano 5,7 proc. wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w lipcu o 4 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. vs. konsensus +3,9 proc. i +0,3 proc.

„To mocny raport. To naprawdę ugruntuje pogląd, że Fed nie jest daleko, aby z wyprzedzeniem powiadomić o redukcji programu skupu aktywów. Prezes J. Powell może wykorzystać spotkanie decydentów banku centralnego w Jackson Hole pod koniec tego miesiąca, aby dostarczyć dalszych wskazówek, ale jasno dał do zrozumienia, że te raporty o zatrudnieniu są kamieniem węgielnym w myśleniu Fedu pod zaostrzenie polityki” – powiedział James McCann, zastępca głównego ekonomisty Aberdeen Standard Investments.

„Myślę, że to naprawdę dobre liczby dla rynku akcji" - powiedział James Paulsen, główny strateg inwestycyjny w The Leuthold Group.

Liderami wzrostów po publikacji raportu z rynku pracy były banki. Akcje JPMorgan zyskały ponad 2 proc., Bank of America i Wells Fargo po ponad 3 proc. Kursy akcji mniejszych banków regionalnych zanotowały najlepszy dzień od prawie miesiąca.

Rentowności amerykańskich papierów skarbowych, które utrzymują się w trendzie spadkowym tego lata, w piątek wzrosły prawie 1,3 proc.

Rosły też akcje firm przemysłowych, detalistów, a także koncerny paliwowe.

Po przeciwnej stronie rynku znalazły się spółki technologiczne i defensywne z takich sektorów jak ochrona zdrowia czy firmy użyteczności publicznej.

Akcje Novavax spadały ponad 20 proc. po tym, jak producent leków podał, że odłoży ubieganie się o zezwolenie na awaryjne wprowadzenie swojej szczepionki przeciw Covid-19 na rynek do czwartego kwartału.

Beyond Meat tracił 2 proc. Przychody producenta roślinnych zamienników mięsa przekroczyły prognozy, ale spółka podała ostrożne prognozy ze względu na „bardziej konserwatywne” zamówienia klientów spowodowane niepewnością związaną z Covid-19.

Notowania Virgin Galactic szły w górę o 11 proc. Firma brytyjskiego miliardera Richarda Bransona oferuje loty w kosmos w cenie od 450 tys. USD za miejsce w swojej rakiecie. (PAP)