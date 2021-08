Reklama

Powstałe w projekcie badawczym rozwiązania będą gotowe na wyzwania, przed którymi stanie cały rynek energii po 2024, czyli po uruchomieniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Pełne wykorzystanie potencjału platform chmurowych połączone z wieloletnim doświadczeniem Sygnity na rynku energii powinno pozwolić na stworzenie rozwiązań nawet do 30% tańszych od istniejących obecnie, podano.

Sygnity jest wiodącym producentem, posiadającym w swojej ofercie m.in. systemy dla uczestników rynku bilansującego, systemy prognostyczne, pomiarowe, rozliczeniowe oraz zarządzania majątkiem. Firma obsługuje 83% dostawców energii elektrycznej w Polsce, podkreślono.

"Od 30 lat tworzymy rozwiązania IT dla rynku energii. Znamy wyzwania naszych klientów, ale też aktywnie uczestniczymy w rozwoju tego rynku w Polsce. Naszym celem jest stosowanie nowoczesnych technologii w sposób optymalny tak, żeby dostarczały maksimum korzyści i odpowiadały na realne potrzeby rynku i klientów. Otrzymana dotacja świadczy o tym, że nasze propozycje odpowiedzi na przyszłe potrzeby sektora energetycznego zostały doceniona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, potwierdzając jednocześnie innowacyjność projektu w skali międzynarodowej" - powiedział business area director Adam Larysz, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy świadomi, że na rynku nie ma wiedzy na temat kosztów funkcjonowania zaawansowanych systemów IT w chmurze. Ten projekt badawczo-rozwojowy ma na celu optymalne dobranie usług dla nowej generacji naszych produktów, dedykowanych dla rynku energii dających najlepszy stosunek wydajności do kosztów. Pozwoli to w szczególności na zaproponowanie wartościowej oferty dla przedsiębiorstw, które będą zobowiązane do komunikacji z budowanym przez PSE systemem CSIRE" - dodał menadżer ds. rynku energii Przemysław Chojnicki.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)