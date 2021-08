"WIG20 zamknął sesją na poziomie dziennego maksimum, mimo braku wsparcia ze strony rynków amerykańskich, które rozpoczęły notowania od dość wyraźnych spadków. Wzrostowi notowań towarzyszyła nieco większa aktywność inwestorów. Zwyżkę na GPW wsparły także wzrosty notowań na innych rynkach naszego regionu, który we wtorek był najsilniejszy w Europie. Generalnie zachowanie rynku wspiera scenariusz, w którym WIG20 przekroczy poziom 2,3 tys. pkt. i będzie kontynuował wzrosty" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

WIG20, po rozpoczęciu notowań na poziomie poniedziałkowego zamknięcia, w ciągu trzech pierwszych godzin notowań zyskał 15 pkt. Pozostałą część sesji indeks spędził w konsolidacji, bezskutecznie zmagając się z poziomem 2,3 tys. pkt. W ostatnich 30 minutach notowań indeks zyskał 8 pkt. kończąc sesję na 2.300,04 pkt. po wzroście o 0,79 proc. Od 2-letniego maksimum z piątkowej sesji indeks dzieli 2 pkt.

Zachowanie kursów na najważniejszych globalnych rynkach nie sprzyjało GPW. Kiedy w Warszawie kończyła się sesja, niemiecki DAX znajdował się w pobliżu poniedziałkowego zamknięcia. W USA notowania także rozpoczęły się od dość wyraźnych spadków - ok. 17.00 S&P 500 zniżkował o 0,6 proc., a Nasdaq Composite tracił 0,9 proc.

Obroty akcjami na GPW wyniosły ok. 900 mln zł, z czego 723 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów były akcje Dino Polska (92,5 mln zł), KGHM (86 mln zł) i PKO BP (80,7 mln zł).

Poza WIG20 sesję na plusie zakończył także WIG. Indeks szerokiego rynku zwyżkował o 0,51 proc. do 69.160,02 pkt. Słabiej wypadły indeksy firm o niższej kapitalizacji - mWIG40 i sWIG80 zniżkowały po 0,12 proc.

Z 15 indeksów branżowych 11 zyskało na wartości, w tym WIG.Games i WIG-Spożywczy po ponad 2 proc. Powyżej 1 proc. zyskały także WIG-Budownictwo i WIG-Telekomunikacja.

Drugi dzień z rzędu historyczny rekord poprawiły akcje Dino Polska. Kurs wzrósł o 2,7 proc. do 340 zł. W piątek zarządzająca siecią sklepów firma opublikuje wyniki za I półrocze i II kwartał 2021 roku. W ostatnich 3 miesiącach akcje podrożały o 25 proc. i jest to drugi wynik w WIG20, po LPP.

Drugą spółką z WIG20, notowaną najwyżej w historii, był Cyfrowy Polsat. Kurs akcji poszedł w górę o 0,7 proc. do 34,64 zł. Cyfrowy Polsat raport finansowy opublikuje w środę.

Powody do zadowolenia mieli także akcjonariusze Orange Polska - po wzroście o 2,1 proc. do 7,945 zł, akcje notowane były najwyżej od 6 lat.

Grono firm z WIG20 notowanych najwyżej przynajmniej od 52 tygodni uzupełniło PZU. Kurs akcji wzrósł 0,65 proc. do 40,03 zł.

Liderem wzrostów był jednak we wtorek CD Projekt - notowania wzrosły o 3,7 proc. do 171,02 zł. Po sesji spółka miała przedstawić informacje o kolejnym zestawie poprawek do gry "Cyberpunk 2077" oraz nadchodzących dodatkach do gry.

W czołówce wzrostów znalazło się także Allegro. Po trwających miesiąc spadkach, w trakcie których notowania obniżyły się o 16 proc., we wtorek kurs poszedł w górę o 2,2 proc. do 63,37 zł.

O 2,7 proc. do 118,6 spadł kurs akcji CCC. Akcje potaniały po tym, jak analitycy Citi obniżyli rekomendację do "sprzedaj" z "neutralnie". Notowania znalazły się na najniższym poziomie od miesiąca, co może sygnalizować zmianę trendu na spadkowy. W rozmowie z PAP Biznes prezes firmy Marcin Czyczerski stwierdził, że "mamy powody, by patrzeć z optymizmem na wyniki trzeciego kwartału i całe drugie półrocze, będąc jednocześnie świadomym wyzwań stojących przed nami, branżą i całą gospodarką. Chcemy z kwartału na kwartał poprawiać nasze wyniki sprzedażowe i finansowe".

Ponad 3 proc. przecenione zostały we wtorek akcje JSW.

W gronie spółek spoza WIG20 we wtorek wyróżniły się firmy z Ukrainy, reprezentujące w przeważającej większości branżę spożywczą. Indeks WIG-Ukraine zyskał 1,95 proc. i zakończył sesję na poziomie 706,95 pkt., najwyższym od niemal 9 lat. W trakcie trwającej od 20 lipca fali wzrostowej indeks zyskał ponad 15 proc. W tym czasie WIG wzrósł o 5 proc.

We wtorek notowania Kernela poszły w górę o 3,3 proc. do 56,90 zł, a kurs akcji Astarty wzrósł o 3,5 proc. do 55,90 zł. Kernel zanotował jeden z lepszych wyników w mWIG40, a Astarta znalazła się w czołówce indeksu sWIG80. W przypadku obu spółek wysokie były obroty akcjami. Dla Kernela wyniosły one 15,0 mln zł (2. wynik w mWIG40), a dla Astarty 2,6 mln zł (3. wynik w sWIG80).

Liderem wzrostów w indeksie mWIG40 był PlayWay (+3,3 proc. do 498,2 zł), a na uwagę zasługiwał m.in. wzrost kursu Neuki o 1,1 proc. do 914 zł. Akcje wyceniane są najwyżej w historii.

Najwyżej od ponad 2 miesięcy znalazły się notowania Budimeksu, po wzroście o 2,3 proc. do 307 zł.

Notowania 3 firm z mWIG40 - Kruka, Biomedu Lublin i Benefit Systems spadły o przynajmniej 2 proc.

W sWIG80 zdecydowanym liderem spadków były akcje PCF Group. Kurs zniżkował o 13,4 proc. do 47,88 zł i po raz pierwszy jest niższy od ceny akcji z grudniowej IPO dla inwestorów instytucjonalnych (50 zł). Spółka poinformowała, że nie otrzymała od wydawcy gry "Outriders", Square Enix, wynagrodzenia w formie tantiem. Producent jest rozczarowany - szacował sprzedaż na 2-3 mln kopii i zakładał, że gra jest rentowna już od pierwszego kwartału po premierze. PCF Group liczy na pierwsze tantiemy od wydawcy gry jeszcze w tym roku.

Liderami wzrostów w sWIG80 były Mirbud i Decora - obydwie spółki zwyżkowały po ponad 4 proc.

Notowania innego z niedawnych debiutantów - Shopera - urosły o 8,9 proc. do 66,5 zł po ogłoszeniu przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Shoplo, właścicielu platformy e-commerce, za 17,49 mln zł. Spółka poinformowała ponadto, że prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z kilkunastoma podmiotami w Polsce i za granicą, ale pozostaje "wybredna".