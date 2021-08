"Dwa główne indeksy gromadzące 60 największych spółek warszawskiej giełdy rosły w zasadzie od początku dnia i na zamknięciu ustanowiły co najmniej roczne rekordy. Wspierały nas nastroje panujące na głównych rynkach zagranicznych" - powiedział PAP Biznes analityk DM BDM Adrian Górniak.

WIG20 zyskał na środowym zamknięciu 1,06 proc., poprawiając 2-letnie maksimum do 2.325,19 pkt. Tym samym indeks wyraźnie przebił także poziom 2.300 pkt., wskazywany przez analityków jako istotny opór.

mWIG40 poszedł w górę o 0,94 proc. do 5.109,94 pkt., poprawiając swój 14-letni szczyt wyznaczony w połowie sierpnia.

Z kolei nowy rekord wszech czasów wyznaczył indeks szerokiego rynku, rosnąc o 0,92 proc. do 69.728,77 pkt.

Wyjątek stanowi sWIG80, który wzrósł o 0,19 proc. do 21.017,73 pkt., a od rekordowego zamknięcia dzieli go ok. 60 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW zwyżkowała większość głównych europejskich indeksów, przy czym krajowe wskaźniki znajdowały się na czele wzrostów. Niemiecki DAX kończył sesję 0,3-proc. stratą, indeks w Londynie rósł o ok. 0,4 proc., a w USA zwyżki sięgały 0,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły 724 mln zł, z czego 556 mln zł przypadło na największe spółki.

Traciło 5 z 15 indeksów sektorowych, spadki nie przekroczyły jednak 0,7 proc. Najmocniej rosły Media (+5 proc.) i odzież (+3,3 proc.). Banki zyskały blisko 2 proc.

"Patrząc na poszczególne spółki najbardziej pozytywnie wyróżniły się handlowe CCC, rosnące o 6 proc., Allegro - o blisko 3 proc. i LPP - o ok. 2,6 proc. Dobrze poradziły sobie także banki PKO BP i Santander" - powiedział Górniak.

Od rana wzrostom w WIG20 przewodziły banki. Santander zakończył sesję 3,4 proc. na plusie, notując najwyższy poziom od roku, czyli 280 zł za akcję. PKO BP przy najwyższych obrotach na GPW (96 mln zł) zyskał 2,2 proc. do 40,98 zł. Wood&Company podniósł rekomendację dla Santandera do "kupuj", z ceną docelową na poziomie 323,6 zł.

Pod koniec notowań na sile przybrały wzrosty spółek odzieżowych. Wyprzedzając sektor bankowy CCC poszło w górę o 5,9 proc. do 123 zł, a LPP o 2,6 proc. do 13.980 zł.

Wyraźnie zyskało także Allegro - o 2,7 proc., a Cyfrowy Polsat o 1,9 proc. i poprawił swój rekord notowań do 37,22 zł.

W trakcie środowej sesji na rynek napływały kolejne informacje dotyczące niektórych spółek z WIG20 z udziałem Skarbu Państwa. Podano m.in., że PKN Orlen ma porozumienie z GE Renewable Energy dot. strategicznej współpracy w offshore oraz, że Tauron chce odkupić od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno, reprezentujące 14,12 proc. głosów.

Ponadto wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że porozumienie ze stroną społeczną w sektorze energetyki jest możliwe w ciągu kilku tygodni oraz, że przejęcie PGNiG przez Orlen prawdopodobnie nie nastąpi w tym roku, ale może nastąpić do połowy 2022 r. W jego ocenie przejęcie Lotosu przez Orlen ma nastąpić szybciej, być może jeszcze w tym roku.

Spółki te, czyli przede wszystkim paliwowe Orlen, Lotos i PGNiG, a także energetyczne PGE i Tauron, od początku notowań pozostawały ok. 1-2 proc. pod kreską i w ciągu dnia poruszały się bez wyraźnego trendu. Na koniec sesji, na fali ogólnego sentymentu, ich notowania w większości przypadków zmniejszyły wcześniejsze straty. Najmocniej tracił Tauron - blisko 2 proc. w dół, PGE zniżkowało o 0,8 proc., PGNiG o 0,7 proc., a Orlen i Lotos odpowiednio 0,2 i 0,4 proc.

"W gronie średnich spółek po raz kolejny najmocniejsza była Wirtualna Polska, dzięki czemu indeks sektora poprawił historyczny rekord. Wyraźnie rósł także AmRest. Pytanie czy inwestorzy wyczekują na wyniki, które spółka ma podać po dzisiejszej sesji, czy może maleje obawa o ewentualny lockdown" - powiedział Adrian Górniak.

Po podaniu wyników za II kw. drugą sesję z rzędu mocno rośnie kurs WP. Tym razem notowania poprawiły swój rekord o 6,2 proc. do 137 zł.

Po ok. 4 proc. rosły banki Millennium i mBank, a także Ten Square Games i AmRest.

Z kolei przy najwyższych obrotach w indeksie (blisko 15 mln zł) o 5 proc. spadł kurs Eurocashu, który zaraportował stratę netto 97,4 mln zł wobec 71,5 mln zł oczekiwanych przez analityków.

"Inwestorzy negatywnie zareagowali na wyniki, przy czym po wcześniejszych zapowiedziach spółki rynek był świadom, że będą one gorsze. Spadek kursu jest też pewnie pokłosiem tego, co spółka przekazała. Trzeci kwartał może nie być zły operacyjnie, ale na wynikach nadal może ciążyć segment detaliczny, a tego obawiają się inwestorzy" - zauważył Górniak.

W sWIG80 najmocniej rósł kurs Oponeo .pl, które zwyżką o blisko 6 proc. dorównało maksimum sprzed dwóch miesięcy, na poziomie 57,6 zł.

W środę uwaga inwestorów skupiła się na notowanych na rynku NewConnect producentach gier. Serię wzrostów rozpoczęło we wtorek studio Art Games, którego gra "Climber: Sky is the Limit" została nominowana w dwóch kategoriach do nagrody targów Gamescom, które odbywają się w tym tygodniu.

Po zwyżce o 41 proc. we wtorek, kurs wzrósł w środę o ponad 100 proc., przy ponad 14 mln zł obrotu. Wolumen obrotów wyniósł ok. 3,2 mln akcji, przy czym liczba wszystkich akcji wynosi 5,5 mln.

Przy euforii, jaka zapanowała na NewConnect'owym GameDev dwucyfrowe wzrosty zanotowały m.in. Red Dev Studio (+50 proc.), Sonka (+24 proc.), Shockwork Games (+24 proc.) czy QubicGames (+20 proc.). Wzrostom towarzyszyły podwyższone obroty.