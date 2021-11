Reklama

Harmonogram oferty przewiduje, że 9-17 listopada zostanie przeprowadzone roadshow. 18 listopada do godz. 8:00 ma zostać opublikowana cena maksymalna lub przedział cenowy; tego samego dnia przewidziane jest budowanie księgi popytu - do godz. 16:00. Do końca dnia 18 listopada planowane jest opublikowanie ostatecznej liczby akcji w ofercie, ich podział dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz publikacja ceny akcji.

Zapisy w transzy dużych inwestorów (TDI) planowane są na 19-29 listopada, w transzy małych inwestorów - 17-30 listopada. Przydział akcji zaplanowano na 3 grudnia br., a około dwóch tygodni po przydziale - rozpoczęcie notowania akcji istniejących oraz praw do akcji nowej emisji na GPW.

Realizacja w całości oferty publicznej poskutkuje znacznym zwiększeniem free float akcji spółki do 49%.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie i pełniącą rolę jej koordynatora jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Nowa emisja oraz debiut na GPW to dla nas priorytet w realizacji strategii długoterminowych relacji z naszymi akcjonariuszami. Chcemy tym samym znacznie podwyższyć atrakcyjność inwestycyjną spółki oraz zauważalnie poprawić płynność naszych akcji. Z kolei w kontekście ściśle biznesowym jesteśmy zdeterminowani do budowy nowych zakładów konfekcjonowania. To możliwość istotnego obniżenia jednostkowych kosztów paczkowania i szansa na skokowy wzrost biznesu w ciągu kilku najbliższych lat. Składają się na to już wypracowana pozycja lidera rynkowego oraz sprzyjające trendy konsumenckie w obszarze żywności ekologicznej. Funkcjonowanie naszego biznesu doskonale wpisuje się również w priorytet odpowiedzialnego rozwoju wielokrotnie deklarowanego przez administrację zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym" - powiedział prezes Bio Planet Sylwester Strużyna, cytowany w komunikacie.

"Emitent oczekuje, że wartość wpływów z ogłoszonej emisji akcji wyniesie ok. 6,5 mln zł. Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowych zakładów konfekcjonowania, których budowa pozostaje jednym z celów strategicznych krajowego lidera wśród dostawców żywności ekologicznej i ma doprowadzić do potrojenia dotychczasowych mocy przerobowych do roku 2024 wobec roku 2021" - czytamy w komunikacie.

Bio Planet szacuje łączną wartość inwestycji w zakłady konfekcjonowania na kwotę 33,3 mln zł. Inwestycja oraz związana z nią automatyzacja konfekcjonowania paczkowanego asortymentu pozwoli spółce na obniżenie jednostkowych kosztów konfekcjonowania, wzrost jakości paczkowania oraz rezygnację z wynajmu nieruchomości, w której zlokalizowane są obecne zakłady konfekcjonowania.

W latach 2018-2020 Bio Planet osiągnęła przychody ze sprzedaży - odpowiednio - 128 mln zł, 153 mln zł i 204 mln zł, co oznacza CAGR ponad 18 %. Wynik netto wyniósł w tych latach odpowiednio: 83 tys. zł, 1,81 mln zł i 4,99 mln zł.

Bio Planet podaje, że jest jednym z liderów polskiego rynku konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)